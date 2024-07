Narcotizzavano e derubavano anziani: sgominata banda a Salerno

1 minuto per la lettura

Narcotizzavano e derubavano anziani: sgominata una banda criminale. I Carabinieri della stazione Salerno Duomo della compagnia Carabinieri di Salerno hanno eseguito sette provvedimenti cautelari.

È stata sgominata una banda criminale che per anni, dal 2018 al 2023, ha seminato il terrore tra gli anziani del Salernitano. I Carabinieri della stazione Salerno Duomo della compagnia Carabinieri di Salerno hanno eseguito sette provvedimenti cautelari: due custodie cautelari in carcere, quattro arresti domiciliari e un divieto di dimora. I membri della banda si presentavano agli anziani con falsi pretesti, guadagnandosi la loro fiducia, per poi somministrare narcotici e svaligiarne le case. Il bottino veniva successivamente riciclato attraverso complesse operazioni finanziarie, con tre transazioni già accertate dagli inquirenti.

NARCOTIZZAVANO E DERUBAVANO ANZIANI: REATI

Ai soggetti sono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine in abitazione con l’uso di narcotizzante, furti in abitazione, furti di autovetture, truffe aggravate nei confronti di anziani, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sostituzione di persona.

ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

Tra il 2018 e il 2023, la banda criminale ha messo a segno almeno cinque rapine in cui le vittime sono state narcotizzate, un furto in abitazione, un furto di autovettura e una truffa aggravata ai danni di un’anziana. Gli episodi si sono verificati tra Salerno e Battipaglia. Sarebbero anche state effettuate tre operazioni di riciclaggio con reimpiego del denaro provento dell’attività criminale.