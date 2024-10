Truffe agli anziani: a Caggiano, i Carabinieri insegnano come difendersi

2 minuti per la lettura

Truffe agli anziani: a Caggiano, Carabinieri in congedo e in servizio uniti per proteggere i più vulnerabili. Un incontro formativo dove la sicurezza diventa priorità.

CAGGIANO (SALERNO) – Caggiano, piccolo borgo del Salernitano, si schiera in prima linea contro le truffe ai danni degli anziani. Con una popolazione prevalentemente composta da over 65, il rischio di essere vittime di raggiri è purtroppo concreto. Per questo motivo, il Comune ha organizzato un incontro informativo presso il Centro Sociale Anziani, con la partecipazione di figure chiave delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

COME PREVENIRE LE TRUFFE AGLI ANZIANI

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i Carabinieri in servizio e in congedo, una sinergia che si è rivelata preziosa per fornire consigli pratici su come evitare di cadere nelle trappole dei malintenzionati. Tra gli intervenuti, il capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Caggiano, Rocco Croce.

Durante l’incontro, a cui ha partecipato un nutrito gruppo di cittadini, è stata sottolineata l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di non sottovalutare le tattiche utilizzate dai truffatori. Un consiglio semplice, ma fondamentale: i truffatori spesso fanno leva sulla paura e sulla fiducia delle persone più anziane, cercando di convincerle a pagare somme di denaro o a fornire dati personali sensibili.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO

Il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina ha ribadito l’importanza di queste iniziative: «Abbiamo promosso questo incontro al fine di sensibilizzare i nostri anziani residenti in paese contro il fenomeno delle truffe proponendo loro consigli pratici per cercare di farli trovare pronti contro i tentativi di truffa». Parole che hanno trovato riscontro nei partecipanti, sempre più consapevoli del rischio che queste truffe rappresentano, ma anche più pronti a difendersi.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione che coinvolge non solo le forze dell’ordine, ma anche la comunità locale, rafforzando il senso di coesione e mutua assistenza. I Carabinieri in congedo, forti della loro esperienza sul campo, hanno offerto consigli pratici e raccontato casi concreti di truffe sventate, illustrando i meccanismi psicologici e le tecniche più comuni utilizzate dai malviventi. Il messaggio è chiaro: l’informazione è la prima linea di difesa.