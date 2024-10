Incidente stradale a Eboli: muore un centauro, quattro feriti

1 minuto per la lettura

Grave incidente stradale nel Comune di Eboli (Salerno): a perdere la vita un motociclista di 50 anni, vittima di un violento scontro con un’auto.

EBOLI (SALERNO) – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 18, in località Santa Cecilia, nel Comune di Eboli (Salerno). A perdere la vita è stato un motociclista di 50 anni, vittima di un violento scontro con un’auto.

INCIDENTE STRADALE A EBOLI

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 83 della statale, un tratto particolarmente trafficato. Ancora non sono chiare le cause precise dello scontro, e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per ricostruire la dinamica esatta dell’impatto. Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe deceduto sul colpo, a causa delle gravi ferite riportate.

QUATTRO FERITI TRASPORTATI IN OSPEDALE

Oltre al centauro, altre quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui un minorenne. I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Salerno. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulle loro condizioni di salute. Le forze dell’ordine stanno proseguendo con le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.