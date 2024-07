Polla: bambino di sei mesi muore in ospedale. Aperta un'inchiesta

1 minuto per la lettura

Un bambino di soli sei mesi di Sala Consilina muore all’ospedale “Curto” di Polla; le cause del decesso sono ancora da accertare.

POLLA (SALERNO) – Un tragico evento ha scosso la comunità di Sala Consilina. Un bambino di soli sei mesi è morto all’ospedale “Curto” di Polla, nel Vallo di Diano.

Non si conoscono le cause del decesso. La procura ha aperto un fascicolo per far luce sulla drammatica vicenda e risalire alla causa che ha portato alla morte del piccolo.

Il bambino proveniente da Sala Consilina, ieri martedì 2 luglio 2024, è stato ricoverato d’urgenza nel nosocomio di Polla. Le condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante i soccorsi e la terapia di urgenza rianimativa il bambino non è riuscito a sopravvivere.

Dopo il decesso i genitori del piccolo, una coppia di origine rumena che vive a Sala Consilina, hanno presentato una denuncia ai carabinieri. I militari hanno sequestrato la salma del piccolo e la cartella clinica per approfondire le indagini. Muore in ospedale: tra le ipotesi della tragedia di Polla, non si esclude uno shock settico del bambino.