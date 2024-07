Salerno, oltre 4.000 litri di alcol puro scoperti in un opificio clandestino

1 minuto per la lettura

I finanzieri di Salerno hanno sequestrato oltre 4.000 litri di alcol puro in un opificio clandestino. L’operazione mirava a contrastare le frodi sulle accise nel settore delle bevande alcoliche.

SALERNO- Un blitz della Guardia di Finanza di Salerno ha portato al sequestro di oltre 4.000 litri di alcol puro di contrabbando. L’operazione, volta a contrastare le frodi nel settore delle accise, è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore.

L’intervento è avvenuto nel Comune di Angri. I militari hanno individuato un fabbricato in lamiera adibito a vero e proprio opificio clandestino per la produzione e la commercializzazione di bevande alcoliche. All’interno del capannone, di circa 40 metri quadrati, sono stati rinvenuti 4.090 litri di alcool etilico. Di questi 300 ancora erano in una cisterna in plastica e 3.790 già stoccati in 758 taniche da 5 litri. Le taniche erano già pronte per essere contrabbandate con etichette commerciali contraffatte di “Liquido lavavetri concentrato”.

Ulteriori 480 taniche vuote, anch’esse già etichettate, sono state rinvenute dai finanzieri.

A Salerno, il responsabile dell’opificio clandestino dove sono stati ritrovati diverse taniche di alcol puro è stato denunciato alla Procura della Repubblica.