Inchiesta Alfieri: indagato il consigliere regionale Luca Cascone

Nuova inchiesta sugli appalti: perquisizioni negli uffici del consigliere regionale Luca Cascone e di altri cinque indagati. L’indagine è legata a quella sul sindaco di Capaccio-Paestum Alfieri.

SALERNO- Un’altra indagine che scuote la politica campana. La guardia di Finanza, su delega dalla Procura di Salerno, ha eseguito oggi, 15 ottobre 2024, una serie di perquisizioni, tra cui quelle negli uffici del consigliere regionale Luca Cascone. Secondo quanto si è appreso le perquisizioni sarebbero rientrare in un approfondimento d’indagine scaturito dall’inchiesta sugli appalti al comune di Capaccio-Paestum sfociata nelle scorse settimane in sei misure cautelari una delle quali a carico del sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

In questa nuova tornata dell’indagine risultano indagati oltre Luca Cascone, altre cinque persone. Tra cui un componente dello staff del sindaco di Capaccio-Paestum, dirigenti provinciali e comunali, e un rappresentante di una società di costruzioni. Tutti sono indagati, a vario titolo, per turbata libertà degli incanti in concorso e per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Gli appalti finiti nel mirino degli inquirenti della Procura sembrerebbero essere quelli concernenti la realizzazione dell’opera viaria (superstrada) Fondovalle Calore. Un’opera per oltre 32 milioni di euro, destinata a mettere in collegamento diversi centri urbani tra cui figura anche il comune di Capaccio-Paestum. Per la realizzazione della strada denominata “Aversana” e per la realizzazione del cosiddetto “Sottopasso” a Ogliastro Cilento (Salerno).

INCHIESTA ALFIERI, LUCA CASCONE SUI SOCIAL: «SONO SERENISSIMO, IO SONO UNA PERSONA PERBENE»

È stesso Cascone che tramite i social da notizia degli avvenimento: «Dopo le diverse “imprecise” anticipazioni giornalistiche siamo – scrive Cascone sulla sua pagina Facebook- arrivati all’acquisizione di documenti. La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori. Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché – nonostante ci sia chi specula su tutto – sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene! Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico – conclude il consigliere regionale- pensiero va alla mia famiglia cui, mio malgrado, creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno».

Il consigliere regionale Cascone è stato eletto nella lista di maggioranza “De Luca presidente” ed presidente della commissione trasporti del consiglio regionale. Le perquisizioni di quest’oggi hanno riguardato sia gli uffici del consigliere al centro direzionale di Napoli che alcuni uffici nella sede della Provincia di Salerno.