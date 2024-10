Castellabate, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

1 minuto per la lettura

Trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie di Ogliastro Marina, a Castellabate. Il corpo carbonizzato potrebbe essere della 53enne tedesca scomparsa da martedì.

CASTELLABATE (SALERNO)- Un ritrovamento sconvolgente ha scosso la comunità di Castellabate. Il cadavere di una donna, sembrerebbe bruciato, è stato rinvenuto questa mattina, venerdì 18 ottobre 2024, tra le sterpaglie di località Ogliastro Marina. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono in corso per identificare la vittima e chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che possa trattarsi di una donna tedesca Silvia Nowak, scomparsa martedì pomeriggio. La 53 enne viveva nella zona del ritrovamento insieme al marito, anch’egli tedesco. L’uomo nei giorni scorsi aveva denunciato la scomparsa della moglie.

Erano le ore 11 circa quando gli agendi della Polizia Locale hanno individuato il corpo senza vita della donna. Il cadavere, in evidente decomposizione, si trovava in un’area adiacente l’abitazione della coppia, circostanza questa che ha indotto i militari dell’Arma a sentire nuovamente il marito della vittima. La procura di Salerno ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Gli inquirenti stanno valutando tutte le piste, senza escludere alcuna compreso l’omicidio. I militari, infatti, stanno acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e per individuare eventuali responsabilità. Molto potrà dire l’autopsia che la procura potrebbe disporre nei prossimi sul cadavere della donna ritrovata a Castellabate.

L’esame autoptico sarà fondamentale per stabilire le cause del decesso e il periodo in cui è avvenuta la morte. «La comunità è sconvolta da questo tragico evento. La coppia era ben integrata nel nostro paese». Ha dichiarato il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.