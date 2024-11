Cilentana: motociclista perde la vita in uno scontro frontale

1 minuto per la lettura

Il motociclista ha perso la vita in un violento scontro con un’auto, nel primo pomeriggio di oggi, 1 novembre, l’incidente è avvenuto a Cilentana, all’altezza dello svincolo di Omignano, in direzione nord.

OMIGNANO (SALERNO) Un terribile incidente stradale questo pomeriggio, 1 novembre 2024, ha tolto la vita a un motociclista. La tragedia si è consumata sulla strada statale Cilentana, all’altezza dello svincolo di Omignano in direzione nord. Il motociclista ha perso la vita in seguito al violento impatto con un’auto.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla drammatica scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte tempestivamente diverse ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il violento impatto lo ha ucciso sul colpo.

Le cause esatte dell’incidente avvenuto a Cilentana dove il motociclista ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto sono al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La vittima, stava viaggiando in compagnia di un gruppo di motociclisti quando si è verificato il tragico incidente. Gli amici del centauro, sconvolti dalla notizia, sono stati assistiti sul posto dai sanitari e dai carabinieri.