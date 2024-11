Omicidio Vassallo, la solidarietà del web al colonnello Cagnazzo

2 minuti per la lettura

Il colonnello Fabio Cagnazzo, arrestato per l’omicidio Angelo Vassallo, è ricoverato in ospedale e la sua pagina Facebook è inondata di messaggi di solidarietà.

POLLICA (SALERNO)- L’arresto del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, accusato dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo, ha scosso l’opinione pubblica. Ma se da un lato c’è chi esprime stupore e incredulità e chi invece questo arresto se l’aspettava già da diversi anni, c’è anche un altro vasto fronte di sostenitori che non ha esitato a manifestare la propria solidarietà all’ufficiale dell’Arma. Intanto, dopo l’arresto di ieri, 7 novembre 2024, il colonnello ha avuto un malore e si trova adesso ricoverato presso l’ospedale militare.

Da ieri, intanto, la pagina Facebook a lui dedicata ormai 13 anni fa – il colonnello è tra gli amministratori- si è riempita di messaggi di sostegno e incoraggiamento. Amici, cittadini e soprattutto colleghi dell’ufficiale arrestato nell’ambito dell’omicidio del sindaco stanno esprimendo la loro vicinanza a Cagnazzo. Manifestando, allo stesso tempo, fiducia nella sua innocenza e sottolineando il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.

«ll Colonnello Fabio Cagnazzo è un uomo sincero, leale, onesto». Scrive una utente che prosegue: «La divisa che indossa è intrisa di sacrifici, sofferenze e rinunce. È cucita sulla sua pelle. È un grande Carabiniere, perché per amore della giustizia ha lottato contro i più pericolosi delinquenti, senza risparmiare se stesso. Le sue azioni e le sue parole sono state sempre legate all’onestà, alla verità e alla giustizia. Sono certa che la verità trionfi, perché è tutto un errore. Forza Fabio, siamo con te! Combatti, perché sei forte! Ti siamo vicini». A questo commento un’altro utente risponde «o unico difetto era il forte amore per l’arma , svolgendo il suo lavoro in modo esemplare, forza Fabio siamo tutti con te».

«Chi ha camminato con te, chi ha lottato con te, chi ha sofferto con te sà -scrive un altro utente- che tu sei limpido come acqua di sorgente. Posso comprendere quello che stai pensando in questo momento ma ricordati sempre che niente e nessuno potrà sporcare la tua anima e dalle infamità si esce sempre più forti ! Noi ti aspettiamo e ti aspetteremo sempre per festeggiare». Tra i tanti messaggi di solidarietà all’ufficiale un utente ha scritto: «Angelo Vassallo nel cuore. Giustizia è fatta». «Quale giustizia? – è un commento- il Colonnello Cagnazzo sino a prova contraria è innocente, questa è la legge italiana. Di sicuro ingiustizia è stata fatta, l’arresto del Colonnello».