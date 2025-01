Torre Orsaia: ritrovato morto il 45enne scomparso

1 minuto per la lettura

Il 45enne di Torre Orsaia, scomparso da venerdì, è stato trovato morto: il corpo non presentava segni di violenza. Le cause del decesso sono accertare.

TORRE ORSAIA (SALERNO) – Si è conclusa tragicamente la ricerca di Michele Cedrola, 45 anni, di Torre Orsaia. L’uomo, di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, 3 gennaio 2025, è stato ritrovato senza vita questa mattina 4 gennaio 2025. Il corpo senza vita del 45enne era in una pozza di acqua nella frazione Oliva.

Le ricerche, erano state avviate nelle prime ore della serata di ieri, e avevano visto coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e numerosi volontari del luogo che avevano scandagliato la zona per ore alla ricerca di qualsiasi traccia dell’uomo scomparso. Per le ricerche c’è stato anche l’ausilio di un elicottero dei caschi rossi. Purtroppo, nonostante il dispiegamento di forze, il ritrovamento è avvenuto senza esito positivo.

RITROVATO MORTO IL 45ENNE DI TORRE ORSAIA SCOMPARSO VENERDÌ

Le cause del decesso sono ancora da chiarire e saranno accertate dai rilievi dei carabinieri e dall’autopsia. Il corpo di Cedrola sembra non presentare alcun segno di violenza quindi con molta probabilità il decesso sarebbe da attribuire solo a cause naturali. Anche se, Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malore o di un incidente. L’uomo era uscito di casa venerdì intorno alle ore 15, da quel momento di lui si erano perse le tracce. Il ritrovamento nella frazione di Torre Orsaia, questa mattina, è avvenuto da parte di alcuni residenti.