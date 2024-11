Sala Consilina, lanciano olio bollente su un cane randagio

1 minuto per la lettura

Olio bollente su un cane a Sala Consilina che riporta gravi ustioni. L’Oipa lancia un appello per identificare i responsabili

Lanciano olio bollente su un cane randagio che riporta gravi ustioni a Sala Consilina, in provincia di Salerno. La denuncia è dei volontari dell’Oipa che rivolgono un appello a quanti possono avere informazioni utili per identificare il responsabile. Si tratta d un animale che gravitava vicino al locale Terminal Bus. Aveva subito conquistato l’affetto di tanti viaggiatori che non lo vedevano da due giorni. Abituati come sempre a giocare con l’animale, erano insospettiti dalla sua improvvisa assenza.

OLIO BOLLENTE SU UN CANE NEL SALERNITANO: FERITE VISIBILI E USTIONI

Nella serata di ieri, martedì 12 novembre 2024, il cane è tornato nel luogo dove stazionava abitualmente. Questa volta, però, l’anima appariva ai presenti in condizioni davvero drammatiche. Riportava ferite visibili e gravi ustioni su tutto il corpo. Le ustioni, secondo i primi accertamenti effettuati dai veterinari giunti sul posto, sarebbero dovute a olio bollente. Il cane è stato immediatamente soccorso da una giovane. Si tratta di una ragazza che solitamente si prende cura dell’animale e che, disperata per quanto accaduto alla povera bestia ferita, ha contattato una delegata dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) in cerca di aiuto. Un volontario dell’Oipa ha subito trasportato l’animale ferito in una delle cliniche veterinari presenti nella città. «Un atto di vera e propria tortura nei confronti di un cane che non faceva altro che cercare una casa e un po’ di affetto», scrivono i volontari dell’Oipa in una nota stampa.

L’Oipa, organizzazione attiva da anni nella protezione degli animali, ha lanciato un forte appello alla comunità, invitando chiunque abbia informazioni utili a identificare il responsabile di questo gesto a segnalarlo, anche in forma anonima, scrivendo all’indirizzo email vallodidiano@oipa.org o contattando la pagina Facebook dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.