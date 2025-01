2 minuti per la lettura

MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO) – Un nuovo passo avanti per la sanità campana. È stato inaugurato questa mattina (22 gennaio), alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, il nuovo distretto sanitario in via Largo del Ponte a Montecorvino Rovella, realizzato grazie alla riqualificazione di un edificio scolastico abbandonato.

DISTRETTO SANITARIO NEL SALERNITANO: L’INAUGURAZIONE CON DE LUCA

«È una struttura molto importante in modo particolare per l’assistenza alle donne, per gli screening oncologici», ha dichiarato Vincenzo De Luca, sottolineando l’importanza della prevenzione per malattie come il tumore al seno, alla cervice uterina e al colon-retto. «Dobbiamo fare uno sforzo – ha aggiunto il governatore – per incentivare gli screening oncologici. Basta un po’ di attenzione per risolvere problemi che possono diventare davvero delicati».

La struttura rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio, integrando anche un servizio di psicologia di base, attivato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi.

UN PIANO AMBIZIOSO PER LA SANITÀ TERRITORIALE

Nel contesto più ampio della sanità regionale, De Luca ha ribadito l’impegno della Campania nella realizzazione di 170 case di comunità, strutture che avranno il compito di potenziare la medicina territoriale e di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Tuttavia, il governatore non ha risparmiato una critica: «Il Ministero della Salute non ci ha ancora detto con quale personale dovremo gestirle».

LA RINASCITA DI UNO SPAZIO ABBANDONATO

Il nuovo distretto sorge in un’area che, fino a poco tempo fa, ospitava una scuola in disuso. Grazie a un finanziamento regionale, l’edificio è diventato un centro polifunzionale al servizio della comunità.

La struttura è dotata di spazi moderni e attrezzati, progettati per rispondere a molteplici esigenze sanitarie, dalla prevenzione oncologica alla salute mentale, dimostrando come la riqualificazione degli spazi pubblici possa diventare un modello virtuoso di rigenerazione urbana e sociale. Il nuovo distretto sanitario di Montecorvino Rovella si candida così a diventare un punto di riferimento per l’intera area salernitana, confermando l’impegno della Regione Campania per una sanità sempre più vicina ai cittadini.