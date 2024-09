Maltempo a Sarno, paura da alluvione: 40 persone sfollate

1 minuto per la lettura

Il maltempo ha riacceso i fantasmi dell’alluvione del 1998 a Sarno. Circa 40 residenti sono state sfollate durante la notte e ospitati nella scuola Amendola.

SARNO (SALERNO) – La notte appena trascorsa, 24 settembre 2024, ha riportato alla mente degli abitanti di Sarno lo spettro dell’alluvione del 1998. Una nuova emergenza idrogeologica ha indotto l’amministrazione comunale a evacuare, in via precauzionale, circa 40 persone residenti nella zona di via Mortaro. Gli evacuati sono ospitati nella palestra della scuola Amendola. Il sindaco Francesco Squillante ha disposto l’evacuazione dopo aver constatato le criticità, in particolare nel centro storico, dove lo scivolamento di detriti e fango ha messo a dura prova la città.

«Sono stato personalmente a far visita alle famiglie coinvolte – dichiara il primo cittadino di Sarno – e stiamo lavorando senza sosta per mitigare i disagi. Stiamo procedendo a verifiche e sopralluoghi, sia nella zona del Saretto, interessata dallo scivolamento di fango e detriti, sia in altre zone della città con interventi. Proseguono, intanto, – fa sapere il sindaco- le operazioni di rimozione del fango dalle strade cittadine coinvolte». Il sindaco ha dunque assicurato il massimo impegno per affrontare l’emergenza e ha disposto controlli in tutta la città.

Diversi problemi sono stati riscontrati anche in altri centri nella provincia salernitana. A Paestum si sono registrati problemi per via dell’esondazione del torrente che ha provocato allagamenti stradali, acqua negli scantinati, cantine, e garage. A Salerno e Pontecagnano, le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tirare acqua dai sottoscala, dai garage e dai sottopassi.