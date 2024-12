Salerno, albero crolla all’Università di Fisciano: cinque feriti

1 minuto per la lettura

Un albero crolla nel campus dell’università di Fisciano a Salerno ferendo cinque persone, tre in modo grave. Il maltempo ha causato danni e disagi in tutta la zona.

FISCIANO (SALERNO)- Un violento maltempo ha colpito il salernitano nel pomeriggio di oggi, 30 novembre 2024, causando disagi e danni. In particolare, all’interno del campus universitario di Fisciano, un albero di pino di circa 15 metri è crollato, ferendo cinque persone, di cui tre sono gravi.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13:40 nei pressi della facoltà di Ingegneria durante un forte maltempo. A causa del forte vento, l’albero si è schiantato al suolo, travolgendo tre giovani di 20, 25 e 48 anni. Rimasti incastrati sotto il peso della pianta, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre. I pompieri, con l’ausilio di motoseghe e attrezzature specifiche, hanno lavorato incessantemente per liberare le persone coinvolte.

A CAUSA DEL MALTEMPO IN TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO CROLLA IL GRANDE ALBERO DELL’UNIVERSITÀ

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e una pattuglia della Polizia di Stato, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e messo in sicurezza l’area. Due feriti sono stati medicati sul posto mentre per tre è stato necessario il trasferimento in ospedale. Due venticinquenni e un ventenne sono stati ricoverate in codice rosso all’ospedale “Ruggi”. Il più grave è uno studente di Eboli che ha riportato fratture al cranio e bacino.

Sono in corso verifiche sulla stabilità degli alberi presenti nel campus per prevenire ulteriori incidenti. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause precise dell’accaduto e sulla manutenzione dell’area interessata.