Turismo a rischio nel Cilento. Fenailp lancia l’allarme. Il 24 febbraio, l’associazione attiva nella promozione turistica della provincia presenterà una proposta d’intervento immediata per sostenere il territorio e garantire i flussi turistici.

SALERNO – La crisi dei collegamenti aerei sullo scalo di Salerno Costa d’Amalfi preoccupa il settore turistico locale. A lanciare l’allarme è Fenailp Turismo, associazione attiva nella promozione turistica della provincia, che segnala le possibili ripercussioni sui flussi verso il Cilento, territorio che fatica a imporsi nei mercati esteri, nonostante la vicinanza alla rinomata Costiera Amalfitana.

Le difficoltà delle compagnie aeree nella vendita di pacchetti turistici

In una comunicazione inviata a Cilento Autentico DMO, GESAC, gestore dell’aeroporto, ha evidenziato le difficoltà delle compagnie aeree nel vendere pacchetti turistici verso destinazioni meno note come il Cilento, in particolare sui mercati britannico e francese. «Questa situazione era prevedibile» dichiara Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo. «Da mesi sollecitiamo le istituzioni affinché sostengano la promozione del territorio all’estero. Già lo scorso anno abbiamo presentato al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, il ‘Progetto NANTES’, elaborato dal professore Felice Vertullo».

Il piano, ideato dal professore Felice Vertullo, prevedeva azioni mirate su cinque mercati chiave, puntando a rafforzare la visibilità del Cilento e incentivare le vendite turistiche. Tuttavia, i ritardi nella sua attuazione rischiano di compromettere la stagione 2025. «Un piano di marketing, avviato ora, non basterebbe a invertire la tendenza in tempo utile» avverte Sansiviero.

Fenailp Turismo: la proposta di incentivo per i tour operator

Per scongiurare una riduzione dei voli e un ulteriore calo dei flussi turistici, Fenailp Turismo presenterà, durante l’incontro del 24 febbraio convocato dal presidente della Camera di Commercio Andrea Prete, una proposta d’intervento immediata. Un incentivo economico per i tour operator che venderanno pacchetti volo + soggiorno per il Cilento e le altre località minori della provincia.

Il futuro del turismo in Cilento

«Il turismo non si costruisce solo con le infrastrutture. Occorre una strategia pianificata, capace di rispondere alle dinamiche del mercato» sottolinea Sansiviero. «Se vogliamo che l’aeroporto di Salerno diventi davvero un volano per il turismo locale, dobbiamo agire subito e con strumenti adeguati. Fenailp Turismo è pronta a collaborare con tutti gli attori coinvolti per salvaguardare il futuro del settore». Il futuro del turismo nel Cilento passa ora dalle decisioni delle istituzioni e dalla capacità di attuare soluzioni concrete e tempestive.