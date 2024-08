Gruppo Iren con Eduiren: un impegno per la sostenibilità in Campania

2 minuti per la lettura

Iren promuove la sostenibilità in Campania, l’azienda sostenuta da Con Eduiren, Iren Energia e Sev Energia ha coinvolto oltre 1500 studenti in progetti educativi.

SALERNO – Eduiren, il settore educativo del Gruppo Iren, continua a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione della sostenibilità ambientale in Campania. Attraverso una serie di iniziative e progetti, l’azienda ha coinvolto migliaia di studenti e cittadini, sensibilizzandoli sui temi dell’economia circolare e della tutela dell’ambiente.

Il gruppo Iren conferma anche il sostegno al Caselle Film Festival, e domenica 11 agosto 2024, è prevista la consegna del “Premio Iren”, destinato alla pellicola che più si distingue sulle tematiche ambientali.

Nell’anno scolastico 2023/2024 oltre 1500 studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere Iren e i suoi impianti campani. Un rapporto che si è rafforzato grazie al lavoro di Eduiren, di Iren Energia e Sev Energia e che ha visto un ricco calendario di progetti con le più attive realtà salernitane.

Sono state numerose le visite agli impianti che il Gruppo gestisce sul territorio del Cilento tra cui la Centrale di Olevano sul Tusciano, Tanagro e Grotte di Pertosa, Diga di Sabetta e Bussento. Sono stati coinvolti gli studenti di 35 classi provenienti da più di 15 scuole di ogni ordine e grado, i ragazzi dei campi estivi e numerosi gruppi di visitatori provenienti da più province (Salerno, Napoli, Palermo e Matera). Le attività Eduiren sono state realizzate anche nell’ambito di Stillafest, Festival di Scienze, Ambiente e Filosofia dell’Acqua che si svolge nella splendida cornice di Pertosa (Sa) nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Per il terzo anno consecutivo Iren ha confermato la sua presenza al Festival Libro Aperto di Baronissi, festival diffuso dedicato alla letteratura per ragazzi.

Questa partecipazione ha permesso, non solo l’approfondimento delle metodologie di educazione alla sostenibilità in un seminario tenutosi presso l’Università degli Studi di Salerno, ma ha portato, nelle giornate del Festival, i temi della sostenibilità tra i focus dell’iniziativa. Un’altra importante riconferma è stata la collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Quest’anno è stato realizzato un nuovo progetto per raccontare la sostenibilità: la docu-serie on the road “Circular Future Tour” interpretata da Marcello Ascani e presentata durante la kermesse nelle scorse settimane e che sarà diffusa dall’autunno.

Il 10 agosto 2024 prossimo il Gruppo Iren sarà presente per il secondo anno consecutivo al Bloc Fest a Tortorella (SA) con un talk dal titolo “Cura del territorio e tutela delle risorse” dedicato ai temi della difesa della risorsa acqua. Moderato da Fiorenza Genovese coordinatrice progetti speciali Eduiren, interverranno Nicola Brizzo di Iren Energia, Gennaro Maione di Consac Gestioni Idriche, Giampiero Nuzzo Sindaco del Comune di Caselle in Pittari e Nicola Tancredi Sindaco del Comune di Tortorella.