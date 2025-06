2 minuti per la lettura

Dramma sulla Costiera Amalfitana: uomo travolto da una moto di grossa cilindrata. FeNAILP lancia l’allarme: «Subito gli autovelox».

AMALFI (SALERNO) – La Costiera Amalfitana piange ancora una vittima innocente. Questa volta, la tragedia si è consumata ad Amalfi, dove un uomo – lavoratore, padre e nonno – è stato travolto da una moto di grossa cilindrata, perdendo la vita in un incidente che riporta alla luce un problema annoso e drammatico: la pericolosità delle strade costiere e la mancanza di controlli efficaci sulla velocità.

Sos dalla Costiera Amalfitana, FeNAILP lancia l’allarme: «Subito gli autovelox»

A lanciare l’allarme è la FeNAILP (Federazione Nazionale Autonoma Infortuni Lavorativi e Previdenziali), tramite il suo delegato territoriale di Amalfi, Franco Florio. «La Statale Amalfitana, una delle strade più belle d’Italia, è anche tra le più pericolose. Nei weekend invernali e per tutta la stagione estiva si trasforma in un velodromo a cielo aperto, dove la velocità folle di molti conducenti mette a repentaglio vite umane», denuncia Florio.

Il sindacato sollecita da tempo un intervento risolutivo: «Abbiamo più volte chiesto a Prefetto, ANAS e Sindaci l’installazione immediata di autovelox lungo tutto il tracciato. È l’unica misura in grado di frenare questi comportamenti irresponsabili».

Il tempo delle parole, secondo FeNAILP, è ormai scaduto. Serve un’azione concreta e urgente: «I sindaci della Costiera, insieme alle associazioni come la nostra, chiedono un intervento diretto del Governo centrale per sbloccare le autorizzazioni necessarie all’installazione di dispositivi elettronici di controllo della velocità», spiega Florio. Non si tratta solo di sicurezza stradale, ma di responsabilità morale. «Ogni vita persa è una sconfitta per tutti. L’introduzione degli autovelox non solo può salvare vite, ma può anche generare risorse da reinvestire nella sicurezza e nei servizi locali».

L’appello alle istituzioni

La FeNAILP Amalfi rinnova il suo appello a tutte le istituzioni: «Fermiamo questa strage silenziosa prima che sia troppo tardi». La Costiera Amalfitana chiede giustizia per le sue vittime e tutela per chi ogni giorno attraversa quelle curve incantevoli ma letali.