Tirreno Jazz Festival: Walter Ricci 4tet apre la sesta edizione

Al via la sesta edizione del Tirreno Jazz Festival. Il 6 luglio, Walter Ricci 4tet presenterà l’ultimo progetto discografico “Naples Jazz”.

La sesta edizione del Tirreno Jazz Festival promette di incendiare l’estate musicale della Campania con un programma innovativo. Il 6 luglio, il suggestivo Complesso Museale – L’Eremo dello Spirito Santo, immerso tra le mura storiche di Pellezzano, sarà il palcoscenico del Walter Ricci 4tet che, in quest’occasione, presenterà l’ultimo progetto discografico “Naples Jazz”.

Con la direzione artistica di Anna Maria Fortuna dell’Associazione DeArt Progetti, la sesta edizione del festival abbraccia una nuova formula itinerante, che guiderà gli amanti del jazz alla scoperta dei tesori storici della Regione fino a dicembre 2024. Il palco si aprirà a talenti nazionali e internazionali, offrendo un panorama musicale variegato e di altissima qualità.

SUMMER PREVIEW: CONCERTO WALTER RICCI 4TET

Walter Ricci continua a sorprendere e ad affascinare il pubblico con la sua voce unica e il suo stile poliedrico che spazia dal jazz al pop, dimostrando una straordinaria versatilità artistica che lo contraddistingue nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a lui, sul palcoscenico del Tirreno Jazz Festival, ci saranno Andrea Santaniello, Antonio Napolitano e Luigi Del Prete.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha espresso gratitudine attraverso la sua pagina Facebook per la scelta di Walter Ricci e del suo team di presentare il loro ultimo lavoro musicale presso il Complesso Museale – L’Eremo dello Spirito Santo: «A nome mio e dell’Amministrazione Comunale ringrazio Walter Ricci e il suo staff per aver scelto come location per la presentazione di questo suo ultimo lavoro musicale, il nostro suggestivo Complesso Monumentale dell’Eremo dello Spirito Santo di Capriglia, che sta diventando sempre più punto di riferimento per le esibizioni di artisti di fama internazionale. Le attenzioni che riceviamo in questo settore della cultura e dello spettacolo ci riempiono di orgoglio, consentendo alla nostra cittadina di affermarsi sempre più quale “Città turistica e della cultura”. L’ingresso alla struttura sarà gratuito per una serata all’insegna delle tradizioni e sonorità jazz e partenopee».

TIRRENO JAZZ FESTIVAL

Guardando al futuro, il festival promette di illuminare il Museo Nazionale di Pontecagnano Faiano con la stessa intensità che ha caratterizzato le edizioni precedenti. Con più di 50.000 spettatori affezionati, 200 studenti formati e un programma fitto di eventi collaterali, tra mostre fotografiche, vernissage e clinic musicali, il festival ha saputo non solo divertire ma anche educare e arricchire il pubblico.