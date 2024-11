Capitale del libro 2025, Ischia e Sorrento tra i finalisti

1 minuto per la lettura

Due comuni campani tra i sei finalisti per il prestigioso riconoscimento di Capitale italiana del libro 2025

Scelti i sei comuni finalisti per il prestigioso riconoscimento di Capitale italiana del libro 2025.

La giuria, presieduta da Gian Arturo Ferrari, – fa sapere il ministero della Cultura – ha optato per i seguenti comuni: Grottaferrata (Roma), Ischia (Napoli), Macchiagodena (Isernia), Mistretta (Messina), Sorrento (Napoli) e Subiaco (Roma). Venti le candidature pervenute. Il 27 novembre il 29 novembre (in entrambi i giorni alle ore 10:00) a Roma nella sede della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del ministero avranno luogo le audizioni in cui saranno illustrati i dossier.

Entro il 30 novembre, la giuria sottoporrà al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il nome del progetto presentato dalla città che diventerà Capitale italiana del libro 2025. Chi vince porterà a casa un contributo di 500mila euro da parte del ministero della Cultura. Ad aggiudicarsi il riconoscimento negli anni scorsi sono state: Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023). La Capitale del Libro di quest’anno è ancora Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Tra non molto passerà il testimone dopo un anno di iniziative culturali, presentazioni di libri ed eventi.