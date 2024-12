Blues for Pino: un progetto live e discografico su Pino Daniele

2 minuti per la lettura

Il 2025 si apre con un omaggio carico di passione e memoria a uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana. “Blues for Pino” è un progetto live e discografico che celebra Pino Daniele. A dieci anni dalla sua scomparsa, questo evento riunisce alcuni dei suoi storici collaboratori per un viaggio musicale che ripercorre il cuore pulsante del suo repertorio, tra blues, sonorità mediterranee, poesia e sperimentazione. Due serate indimenticabili e un album che promette di emozionare e coinvolgere tutti coloro che hanno amato la sua musica, e chi non ha ancora avuto l’opportunità di scoprirla.

BLUES FOR PINO: LA RINASCITA DI UN SOUND ICONICO

Il chitarrista e produttore napoletano Osvaldo Di Dio, già noto per le sue collaborazioni con artisti di calibro internazionale, ha messo insieme una formazione straordinaria. Sul palco torneranno, dopo oltre 40 anni, alcuni dei musicisti che hanno scritto la storia accanto a Pino Daniele: Gigi De Rienzo (basso), Rosario Jermano (percussioni), Ernesto Vitolo (tastiere) e Lele Melotti (batteria).

DUE CONCERTI IMPERDIBILI

Il progetto debutta con due concerti organizzati da Barley Arts, in luoghi simbolici per la celebrazione del cantautore napoletano:

il 5 gennaio 2025 al Teatro Nuovo di Martina Franca (TA). Una data carica di emozione che coincide con il decimo anniversario della morte di Pino Daniele. Ospite speciale della serata: Raiz, voce storica degli Almamegretta, che aggiungerà un tocco unico al concerto;

il 9 gennaio 2025 al Blue Note di Milano, uno dei templi italiani della musica dal vivo, per due set già sold out (20.30 e 22.30).

Questi appuntamenti rappresentano molto più di semplici concerti. Sono un viaggio nelle radici profonde del blues mediterraneo, un genere che Pino ha fatto suo, trasformandolo in un linguaggio universale.

L’ALBUM “BLUES FOR PINO”

A pochi giorni dai live, il 10 gennaio 2025, sarà pubblicato l’album “Blues for Pino”. Il disco, prodotto da Odd Music e distribuito da Warner Music Italy, raccoglierà alcune delle reinterpretazioni più emozionanti dei classici di Pino Daniele, come “Je so’ pazzo”, “Nun me scuccià”, “A me me piace ‘o blues” e “Yes I know my way”.

L’album rappresenta un ponte tra passato e presente. Una testimonianza del legame indissolubile tra la musica di Pino e i suoi interpreti originali, con l’aggiunta della visione contemporanea di Osvaldo Di Dio, che promette di mantenere viva la tradizione pur portando una ventata di freschezza.