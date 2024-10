Marcellinara, condannata maestra d’asilo per maltrattamenti

1 minuto per la lettura

Condannata a due anni una maestra d’asilo di Marcellinara per maltrattamenti ai danni di alcuni bambini, il pm aveva chiesto 5 mesi

CATANZARO – Maestra di Marcellinara condannata a due anni (pena sospesa) per maltrattamenti ai danni di bambini della scuola dell’infanzia. Il collegio del Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica (giudice Beatrice Fogari), ha inflitto una pena superiore a quella richiesta dal Pm. Il pubblico ministero Silvia Peru aveva chiesto cinque mesi per abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Alcuni mesi fa un’altra maestra dello stesso asilo fu coinvolta nella stessa vicenda per poi essere condannata ad un anno e 4 mesi. Il processo si era svolto col rito abbreviato. Sentenza che é stata poi confermata dalla Corte d’appello e dalla Cassazione. Secondo quanto é emerso dalle indagini svolte dalla Squadra mobile di Catanzaro, supportate da alcune registrazioni audio-visive, i maltrattamenti sui bambini di Marcellinara si sarebbero verificati a partire da gennaio del 2017.

Le due maestre, secondo il capo d’imputazione loro contestato, avrebbero sottoposto alcuni alunni «ad atti di violenza fisica e psicologica, imponendo loro di non raccontare nulla ai loro genitori riguardo i fatti che accadevano nella scuola». La maestra condannata a due anni é stata difesa dall’avvocato Gennaro Palermo. Le famiglie degli alunni che avrebbero subito i maltrattamenti, costituitesi parte civile nel procedimento, sono state rappresentate dagli avvocati Antonio Lomonaco e Stefania Mantelli.