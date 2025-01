2 minuti per la lettura

Il cessate il fuoco a Gaza entrerà in vigore immediatamente. Il presidente Usa Trump: «È grazie alla mia vittoria»

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla tregua a Gaza. Lo scrive Haaretz citando una fonte diplomatica straniera e la notizia è stata confermata da una fonte della Casa Bianca al New York Times e dal presidente Usa eletto, Donald Trump. “Abbiamo un accordo per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno rilasciati a breve”, ha scritto Trump su Truth. Il canale di notizie del Qatar Al Arabi ha riferito che, secondo fonti egiziane, la maggior parte delle forze israeliane di stanza nel Corridoio di Filadelfia sono andate via nelle ultime ore. Il primo ministro del Qatar ha parlato con la delegazione israeliana e sta incontrando i negoziatori di Hamas per la spinta finale all’accordo. Lo dicono fonti vicine al negoziato al quotidiano israeliano Haaretz.

GAZA, CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO

Il cessate il fuoco a Gaza entrerà in vigore immediatamente. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca al New York Times. La prima fase durerà sei settimane, durante le quali inizierà il rilascio degli ostaggi.

Un alto diplomatico arabo vicino ai negoziati ha dichiarato al Times of Israel che Stati Uniti, Qatar ed Egitto faranno a breve una dichiarazione congiunta per annunciare l’accordo. Successivamente, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terrà una conferenza stampa a Doha per fornire dettagli sull’intesa, ha affermato il funzionario.

TREGUA A GAZA, ISRAELE: «È MOLTO DIFFICILE E DOLOROSO»

L’accordo sulla tregua a Gaza «è difficile e molto doloroso per Israele», ha detto il ministro degli esteri israeliano, Gideon Saar, intervenendo a ‘Cinque minuti’. Alla domanda se il primo passo dell’accordo consiste nel rilascio di tre ostaggi israeliani contro la liberazione di 100 detenuti palestinesi, Saar ha confermato che “tutta la prima fase dovrebbe durare 42 giorni. Durante questi 42 giorni dovrebbero essere rilasciati 34 ostaggi su 98 che sono ancora prigionieri, ma non amo scendere nei dettagli perché la logica cambia, il rapporto cambia tra donne, anziani e altri tipi di ostaggi. Nel complesso è un accordo molto difficile per noi ma è molto importante per noi che vengano liberati gli ostaggi. È doloroso perché alcuni pericolosi assassini usciranno dalle nostre carceri”, ha aggiunto il ministro degli Esteri israeliano. Quando ci sarà una pace definitiva? “Spero che la vedrò durante la mia vita, ma non ne sono sicuro”, ha detto Saar.