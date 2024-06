VIDEO – Autonomia: rissa alla Camera, Donno M5s esce in carrozzella

1 minuto per la lettura

Voleva consegnare un Tricolore al ministro Calderoli ma è stato aggredito da alcuni deputati leghisti; scoppia la rissa alla Camera, Donno portato via in carrozzella

Il deputato di M5s Donno “voleva consegnare un Tricolre al ministro Calderoli, seduto sui banchi del governo alla Camera, sono intervenuti alcuni deputati di maggioranza”, tra cui il leghista Iezzi, richiamato più volte dal presidente Fontana dal microfono. “Donno è stato colpito con dei pugni sulla testa e si è sentito male”. Lo riferisce il deputato di Avs Grimaldi. Poco dopo, infatti, si vede il pentastellato portato via in carrozzella.

“Il collega Donno si era semplicemente avvicinato ai banchi del governo per tentare di consegnare il tricolore, è stato ripreso e quindi espulso da Fontana. Ma non c’era nessun pericolo per nessuno, poi alcuni deputati di maggioranza, io ho visto Mollicone di Fdi e Iezzi della Lega che sono scesi dai loro banchi e si sono avvicinati a Donno, che è stato ripetutamente colpito sulla testa con pugni finché non è caduto a terra e poi sono arrivati i sanitari a soccorrerlo”, racconta Nicola Fratoianni ai giornalisti.

Anche un commesso si è infortunato durante gli scontri in aula alla Camera. L’assistente parlamentare è stato portato via a braccia da alcuni colleghi.