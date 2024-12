Zes Unica è la riforma giusta dopo anni di tentativi fallimentari

5 minuti per la lettura

ZES Unica è il primo segnale di cambiamento concreto del Governo nei confronti del Mezzogiorno

Riporto di seguito un comunicato stampa, apparso su vari giornali, relativo al successo che, proprio in questi giorni, sta avendo lo strumento della ZES Unica;

«Sette miliardi quelli relativi al solo 2024, precisa la Presidenza del Consiglio; una concessione del Credito di imposta al 100 per 100 della quota disponibile. Il massimo del tiraggio possibile cioè chi ha ottenuto l’autorizzazione unica ad investire nel Mezzogiorno ha potuto contare fino al 60% di credito di imposta come era stato garantito dalla norma varata dal Governo e di cui l’ex Ministro Fitto era stato l’artefice principale».

ZES UNICA IL SUCCESSO CHE LO STRUMENTO STA AVENDO IN QUESTI GIORNI



Due anni fa in una delle mie note avevo denunciato apertamente il fallimento delle ZES. Avevo anche motivato la assurdità dello strumento e la anomala articolazione dello stesso sul territorio. Le mie critiche erano legate essenzialmente anche alla assenza di risultati concreti. infatti nel 2021 precisavo:

«Il provvedimento istitutivo delle ZES è del giugno 2017. È stato concepito più di cinque anni fa e finora non ha prodotto nulla, anzi mi scuso. Ha prodotto una serie di altri provvedimenti che riporto di seguito utili solo a qualche membro delle Istituzioni per annunciarne l’esistenza e per assicurare l’immediato avvio operativo.

Riporto di seguito solo alcuni dei provvedimenti:

• Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni. Nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

IL PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO DELLE ZES



• Con il DPCM 25 gennaio 2018 fu adottato il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali

Ebbene, dopo la serie di assicurazioni e di impegni presi. Anche dai Presidenti della Regione Sicilia, della Regione Campania e della Regione Puglia, oggi apprendiamo che un apposito Decreto del Presidente del Consiglio, trasmesso dal Ministro del Sud alla Presidenza per ottenere il previsto parere, attua quanto già previsto dal Decreto sul PNRR dello scorso mese di aprile e definisce i requisiti delle ZES regionali. Prevede una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate. Era utile effettuare una attenta analisi dello strumento istituito cinque anni fa e cercare intanto di capirne, innanzitutto, il significato e quindi soffermarsi sulle motivazioni per cui sono state costituite e cioè

• serviva essere zone geograficamente delimitate e situate entro i confini dello Stato. Costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentassero un nesso economico funzionale e comprendessero almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dagli orientamenti dell’UE per lo sviluppo delle Reti TEN-T.

• avere l’obiettivo di attrarre grandi investimenti;

• avere l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali e retroportuali;

• implementare le piattaforme logistiche, collegate anche da intermodalità ferroviaria.

L’allora Commissario della ZES relativa alle realtà della Campania e della Basilicata, Giosy Romano, difese l’operato dei vari Commissari. Romano ricordava che nella ZES da lui diretta si era riusciti, a differenza delle altre ZES, a far partire iniziative del valore di 30 – 40 milioni di euro.

Io precisai subito che nei miei vari interventi non avevo mai messo in dubbio il suo operato. E quello dei suoi colleghi. Un operato che definii encomiabile ma, sempre due anni fa, precisai che erano poco difendibili due caratteristiche dello strumento:

• La limitata disponibilità delle risorse (appena 600 milioni di euro)

• L’assenza di una organicità dell’intero processo, una organicità che sarebbe stato possibile raggiungere solo con una ZES unica»

GIOSY ROMANO, COORDINATORE DELLA STRUTTURA DELLA ZES UNICA



Oggi l’avvocato Giosy Romano coordinatore della Struttura di missione della ZES Unica ha dichiarato: «Sono convinto che la semplificazione burocratica prevista per la ZES Unica debba essere comunicata costantemente al sistema delle imprese.

Abbiamo in programma un road show per i prossimi mesi in giro per l’Italia. Vogliamo raccontare questa opportunità che accresce in modo esponenziale la convenienza ad investire nel Mezzogiorno. Per la sola Campania uno studio condotto da Ambrosetti ha ipotizzato un rimbalzo pari a 2,5 punti percentuali del PIL. Forse anche oltre e questo conferma che tipo di percorso si sta delineando nell’attuazione della Legge sulla ZES unica. Siamo ad una rivoluzione nella capacità di attrarre investimenti senza precedenti»

Quindi dal 2017 al 2023, cioè fino alla scelta dell’allora Ministro Fitto e del Parlamento di varare la Legge sulla ZES Unica, avevamo perso, come Paese, una grande occasione. Avevamo praticamente speso praticamente nulla e, invece, in meno di un anno si è riusciti ad attivare un volano di risorse di 7 miliardi di euro e come precisava Giosy Romano si è dato vita ad una possibile crescita di 2,5 punti percentuali del PIL.

ZES UNICA, LE RESPONSABILITÀ DEI PRECEDENTI GOVERNI



Forse quattro Governi, quelli di Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e Draghi dovrebbero sentirsi responsabili di questa perdita grave per l’intero Mezzogiorno. Una perdita causata da un misurabile fallimento di una norma concepita e portata avanti in sette anni senza produrre nulla. Eppure, indipendentemente dal fallimento delle 8 ZES nel Mezzogiorno non possiamo non ricordare le gratuite dichiarazioni ed impegni assunti, sempre dai Governi prima richiamati, per il Mezzogiorno. Addirittura nel 2017 fu varata la Legge 18/2017 con cui si disponeva “che la quota delle risorse ordinarie delle spese in conto capitale a favore delle otto Regioni del Mezzogiorno non sia inferiore al 34% del totale nazionale”. Dal 2018 al 2022 la spesa per il Sud non aveva superato il 6%.

Bisogna ammetterlo la ZES Unica è il primo segnale di cambiamento concreto del Governo nei confronti del Mezzogiorno.