Estate 2024, la guida ai principali festival del Sud Italia

7 minuti per la lettura

Anche l’estate 2024 si popola di eventi e concerti; ecco una guida last minute ai principali festival musicali del Sud Italia

Arriva l’estate e l’Italia si riempie di concerti. Dagli stadi alle piazze, lo stivale è ricco di musica. Ma i grandi protagonisti di ogni stagione estiva sono i festival che per giorni ospitano una lunga serie di artisti nei luoghi più incantevoli. È ciò che succede anche al Sud dove già dal mese di giugno castelli, borghi, teatri all’aperto e luoghi suggestivi immersi nella natura si riempiono di persone pronte ad ammirare le bellezze del territorio ma soprattutto ad ascoltare musica live. Qui una breve guida ai principali festival estivi del sud Italia.

CAMPANIA

Agerola sui sentieri degli dèi

Giunge alla tredicesima edizione il festival dell’alta Costiera Amalfitana che quest’anno ha preso il via il 17 luglio e si protrarrà fino all’8 settembre. Ad aprire la rassegna musicale al Parco Colonia Montana, mercoledì 17 luglio, sono stati Colapesce e Dimartino. Lunedì 22 invece, è la volta del Banco del Mutuo Soccorso. Giovedì 25 protagonista la musica della Banda musicale dell’Aeronautica militare mentre il 26 l’atteso live di Ermal Meta. Agosto si apre con il concerto di Dargen D’Amico (l’1) e prosegue con i Tiromancino il 7 e Malika Ayane trio l’8 agosto. Lunga la serie di appuntamenti di Agerola sui sentieri degli dei, tra i quali spiccano il concerto di Serena Brancale lunedì 19 e Marco Masini martedì 20 agosto per una rassegna che si concluderà a settembre.

PUGLIA

Locus Festival

Itinerante per tutta la Puglia, il Locus Festival ha preso il via il 28 giugno e si protrarrà fino al 14 agosto. Ad aprire la lunga serie di live, il 28 giugno è stato Calcutta a Bari, Fiera del Levante mentre il 29 giugno è toccato a Salmo & Noyz Narcos, sempre a Bari ma alla Rotonda via Paolo Pinto. A seguire, il 29, Glen Hansard al Teatro Petruzzelli di Bari e il 30, i Simple Minds. I live di luglio hanno avuto inizio il 12 con Coca Puma. il 13 luglio Colapesce Dimartino e il 14 luglio Massimo Silverio.

Il viaggio del Locus Festival è proseguito con Vinicio Capossela, il 20 luglio, a Minervino Murge, Bocca di Lupo e continua il 22 luglio con i Toto a Ostuni, Campo Boario. Si prosegue il 27 luglio con Marcus Miller, Matteo Mancuso in Piazza Ciaia a Fasano, location che ospiterà il 28 anche Serena Brancale. Agosto si apre, il 7, con Fat Freddy’s Drop, Channel One a Locorotondo, Masseria Ferragnano e prosegue l’8 con Galliano a Locorotondo in piazza Moro dove il 9 si esibiranno anche i Kassa Overall. Il 10 agosto è invece il turno dei Subsonica, Daniela Pes, Deen Abdelwahed a Locorotondo, Masseria Ferragnano, scenario che ospiterà il giorno seguente anche Yussef Dayes, Bassolino, I Hate My Village e Coco Maria. Il 12 agosto, sempre a Locorotondo, è il turno di Nas, Tays, Dj Tuppi & Moddi Mc. Il 13 agosto saranno Fulminacci, Marco Castello e okgiorgio ad animare il Locus Festival sul palco di Locorotondo, alla Masseria Ferragnano che il 14 ospiterà l’ultimo appuntamento con Meute, Cosmo, Sama’ Abdulhadi.

Porto Rubino

Sono 4 gli appuntamenti del festival Porto Rubino ma ricchi di ospiti. Il 15 luglio, da Vieste, i live hanno preso il via con Joe Barbieri, Colapesce Dimartino, Dente, Elasi, Mannarino, Riccardo Sinigallia. Il 17 luglio a Giovinazzo è stata la volta di Nada, Piero Pelù, Renzo Rubino e La Sbanda. Il 19 luglio ci si è spostati a Monopoli con Arisa, Bluem, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Gaia, Sara Penelope Robin. Il 21 in fine, a Tricase Porto il concerto di Malika Ayane, Marco Castello, Lucio Corsi, Mace, Maria Antonietta e Colombre, Popa, Populous, Studio Murena.

CALABRIA

Be Alternative Festival

Tra i più importanti festival della Calabria, il Be Alternative è partito ufficialmente il 14 giugno con Venerus sul palco del Mood Summer a Rende (Cs) e i Malvax. Palco che il 18 giugno ha ospitato anche Serena Brancale e la Matsumoto Zoku Band. Successivamente, domani 23 luglio sul palco della Rendano Arena a Cosenza, è il turno di Calcutta. Il Be Alternative Festival proseguirà poi nella sua formula itinerante il 4 agosto con Colapesce Dimartino, Timber Timbre e Marco Castello. Questi saliranno sul palco in riva al lago Cecita, a Camigliatello Silano, nel cuore della Sila cosentina.

Color Fest

Anche questo tra i festival più affermati della Calabria, il Color come di consueto si svolgerà a Maida (Cz) e aprirà ufficialmente le danze il 14 agosto con il concerto di Fulminacci, Micah P Hinson, I Hate My Village, Bassolino, Li Critic, Coca Puma. Questi saliranno sul palco dell’Agriturismo Costantino. Così come il 15 agosto sarà la volta di Cosmo, Clap!Clap!, Deena Abdelwhaed, Ko Shin Moon, Toy Tonics Jam, Populous, Il mago del gelato, Fabio Nirta, Vincenzo Nac, Daniele Giustra

Be Color

Dall’unione di due festival – Be Alternative Festival e Color Fest – è nato lo scorso anno il Be Color che giunge alla sua seconda edizione e che quest’anno vedrà salire sul palco di Camigliatello Silano, il 3 agosto, i Kula Shaker, Motorpsycho, Marlene Kuntz, Her Skin. Mentre il 16 agosto, a Maida, tanto atteso il concerto degli Editors, Elephant Brain, Any Other, Leatherette e Trust The Mask.

Invasioni

Storica rassegna della città di Cosenza, Invasioni ha preso il via ufficialmente il 18 luglio con una serie di eventi. Tra questi anche i concerti che si alterneranno in città fino a fine luglio. Ad aprire il festival sul palco della Rendano Arena a Cosenza il 19 luglio sono stati Big Mama, N.a.i.p. e Shari. Il 21 invece è toccato ad Alborosie. Oggi 22 luglio invece, sul palco di piazza Duomo salirà Marina Rei mentre il 24, ancora alla Rendano Arena, è previsto il concerto di Carmen Consoli. Rosa Chemical sarà il protagonista poi del concerto del 25 luglio mentre il festival chiuderà con il live dei Diaframma il 27.

Roccella Summer Festival

Ad ospitare i concerti sarà la splendida cornice del Teatro al Castello di Roccella Jonica per una lunga estate in musica che prenderà il via il 6 agosto con il live di Umberto Tozzi & Orchestra. L’8 agosto sarà la volta di Emma mentre il 9 agosto toccherà a Gigi D’Alessio. Si prosegue il 19 agosto con la Pfm canta De Andrè mentre, il 12 agosto, l’attesissimo live di Annalisa e il 13 Ariete. Il 14 agosto ad approdare al Roccella Summer Festival saranno i Pooh mentre il 20 prenderà il via il live di Piero Pelù. Ultimi due appuntamenti previsti il 23 e il 27 agosto, rispettivamente con Mahmood e Il Volo.

Borgo Summer Festival

È il festival dedicato alla musica rap quello che si svolge a San Giovanni di Gerace in provincia di Reggio Calabria. Il Borgo Summer Festival quest’anno aprirà gli eventi con l’attesissimo dj set di Fedez, l’8 agosto e il concerto di Artie 5ve. Altra presenza molto attesa è la rapper Anna che il 7 agosto farà ballare con il suo dj set. Ancora un altro dj set con in consolle ancora un altro dei rapper più apprezzati del momento: Ernia, il 10 agosto. L’11 invece il live di Fred De Palma e Boro Boro. Paky e Mikush saliranno invece sul palco il 13 agosto

SICILIA

Festivalle

Dall’8 all’11 agosto 2024, alla Valle dei Templi di Agrigento, arriva l’ottava edizione di FestiValle, festival internazionale di musica e arti digitali. João Bosco e la sua miscela di afrosamba, jazz e bossa nova e l’eclettico batterista e rapper americano Kassa Overall apriranno la rassegna musicale l’8 agosto. Gli Altın Gün invece saliranno sul palco il 9 agosto assieme a la band belga Echt!. Il giorno successivo è la volta del producer americano Moodymann. Da non perdere anche il live di James Holden il 10 agosto. Per Festivalle anche due esclusive italiane: Ebo Taylor & The Family Band. Richard Bona si esibirà invece domenica 12 agosto con il progetto speciale insieme ai ritmi cubani di Alfredo Rodriguez in Trio.

Mishi Mash

Tra le mura del Castello arabo normanno di Milazzo si svolge il festival dedicato alla musica indie. Quest’anno. Dopo una “introduzione” al festival il 10 agosto dal titolo “Sicilian Taste”, si prosegue l’11 agosto con I Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mago del Gelato, The Whipped Dream, Nothing for Breackfast, Manlio. A seguire, il 12 agosto, a guidare il Mishi Mash festival sarà Cosmo assieme a Phuncadelico, Popa Sambo e Disco Amore.