Lady Oscar a Roma per l’omaggio a Miyazaki

Il 31 gennaio la presentazione di un titolo sull’immaginario fantasy: “La ragazza che amava Miyazaki” di Silvia Casini, un omaggio a Miyazaky

A distanza di quarant’anni dalla nascita dello Studio Ghibli, fondato nel 1985 a Tokyo, tra gli altri dal regista giapponese Hayao Miyazaki, dando vita a numerosi film d’animazione giapponese che hanno segnato un’epoca, si presenta a Roma una data-evento a tema, per appassionati di cinema, fumetti e manga, con ospiti esperti del settore e impersonator di personaggi dei cartoni animati, come Lady Oscar.

Il Caffè Letterario del Centro Commerciale Euroma2 (viale dell’Oceano Pacifico n. 83, Roma) inaugura il primo appuntamento del 2025 della rassegna del venerdì, dedicata alle ultime novità editoriali e agli incontri con gli Autori, con un titolo sull’immaginario fantasy: “La ragazza che amava Miyazaki” di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, edito da Einaudi Ragazzi.

Un libro illustrato di narrativa per ragazzi che rappresenta una storia di passione, arte e determinazione, a ricordare l’importanza di seguire i propri sogni e credere nel potere dell’amore, ovunque esso porti. Sofia ha diciotto anni e una passione sfrenata per il grande regista giapponese Hayao Miyazaki. Sogna di andare in Giappone per diventare una disegnatrice di manga, ma per il momento si accontenterebbe di scoprire chi sia Pagot, il misterioso writer che ha ricoperto i muri del piccolo borgo in cui vive con le immagini ispirate ai film del suo amato maestro. Tra disegni, fughe in bici e incontri sorprendenti, Sofia affronterà le proprie paure e i propri dubbi, imparando a credere in sé e nella forza del talento.

“L’immaginario contemporaneo – dichiara l’autrice – soprattutto quello legato alla narrativa per ragazzi, trova spesso ispirazione in luoghi reali che si intrecciano con la fantasia. Uno degli esempi più significativi di questa fusione tra realtà e fantasticheria è rappresentato da Valvento, luogo fittizio descritto nel libro La ragazza che amava Miyazaki, edito da Einaudi Ragazzi e che ho scritto assieme a Raffaella Fenoglio e a Francesco Pasqua. All’interno del libro – prosegue Silvia Casini – Valvento emerge come un tributo non solo all’universo creativo di Hayao Miyazaki, ma anche al paesaggio straordinario di Civita di Bagnoregio, un borgo che evoca un senso di magia e meraviglia simile a quello visto in Laputa – Castello nel cielo”.

Nell’intervista all’autrice scopriamo che “Miyazaki ha proprio preso spunto da Civita di Bagnoregio per ricreare il castello fluttuante nell’aria. Nella seconda parte del libro – prosegue la protagonista del Caffè Letterario di Euroma2 del prossimo 31 Gennaio a Roma – le descrizioni visive dei paesaggi giapponesi, dai fiori di ciliegio ai templi antichi, svolgono un ruolo cruciale nel rendere tangibile l’atmosfera del Sol Levante.

In pratica, La ragazza che amava Miyazaki rappresenta un punto di incontro tra realtà e immaginazione. Valvento diventa così un simbolo di auto-scoperta, mentre il Giappone può essere considerato come un luogo dell’anima e attraverso le esperienze della protagonista (Sofia), il testo offre una riflessione profonda sul valore dell’amore, del talento e sulla necessità di sognare un futuro migliore. Pertanto, La ragazza che amava Miyazaki si configura come un autentico invito a vivere in un modo congeniale al nostro sentire, ma soprattutto a trovare il coraggio di sognare mondi (im)possibili” conclude l’autrice Silvia Casini.

Ad attendere il pubblico ci sarà, oltre all’autrice Silvia Casini, uno tra i maggiori esperti di fumetti, anime e manga, regista e docente di cinema e animazione, Francesco Chiatante, che la intervisterà nell’area talk adibita per l’occasione al 2° piano, davanti alla libreria La Feltrinelli.

Venerdì 31 Gennaio sarà possibile incontrare negli spazi del Centro Commerciale della capitale, e poi durante la presentazione, alle ore 17:30, l’impersonator di Lady Oscar, Paola Eleonora Tani, cioè colei che la incarna nelle fattezze e misure descritte nel manga che ha dato ispirazione al celebre cartone animato. Una somiglianza reale con Oscar impressionante: altezza, peso, taglia e numero di scarpe; oltre al fatto di avere gli stessi capelli e non dover utilizzare parrucche.

Appuntamento imperdibile questa settimana a Roma, per tutti gli appassionati di film d’animazione, fumetti, cosplay e manga, tutti invitati a raccolta per omaggiare il regista giapponese Mijazaki e confrontarsi sulle rispettive passioni. Gadget e stampe a tema manga in regalo per i partecipanti!