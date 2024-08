Campania, acque del mare sempre più eccellenti

5 minuti per la lettura

In Campania il dato positivo continua a crescere: il 90% delle acque del mare sono eccellenti e l’economia vola con il turismo

In Campania oltre il 90% delle acque del mare sono eccellenti. Un dato in crescita rispetto all’anno scorso, quando le acque eccellenti erano l’88%. Al top la costa Cilentana. Tutta la fascia litoranea, infatti, fa segnalare una ottima qualità del mare. E’ il risultato emerso a seguito delle acque monitorate da Arpac Campania.

CAMPANIA, ACQUE DEL MARE ECCELLENTI: LA SPIAGGIA DI CASTELLAMMARE DI STABIA TORNA BALNEABILE

La grande notizia? Dopo oltre mezzo secolo, nei giorni scorsi è tornato balneabile il mare nel tratto di spiaggia della Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Da simbolo di degrado a simbolo di rinascita. Un tratto di costa del Comune di Castellammare di Stabia (Na) lungo quasi un chilometro, posizionato a ridosso del centro storico e del lungomare, dominato dalla catena montuosa dei Monti Lattari e dal Monte Faito, torna finalmente a disposizione dei cittadini. Dopo importanti interventi di bonifica, il 5 agosto il sindaco stabiese, Luigi Vicinanza, ha rimosso il divieto di balneazione apposto tra il 1969 e il 1970 e poi diventato permanente a partire dal 1973, l’anno del colera.

Proprio in quegli anni, gli alvei naturali Cannetiello, San Marco e San Pietro sversavano a mare scarichi e liquami di privati, fino alla ripulitura e al risanamento che ha consentito alla ‘città delle acque’ (Castellammare ha 28 diverse sorgenti utilizzate nel passato per le attività termali, ndr) di ottenere un risultato a lungo atteso dai residenti. Una balneabilità resa possibile grazie al lavoro di regione Campania, Gori spa (l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato a circa un milione e mezzo di cittadini residenti in 75 comuni tra le province di Napoli e Salerno) Ente Idrico Campano e Comune. Il cartello ‘Spiaggia libera’, posto sul lungomare in occasione dell’inaugurazione con esponenti delle istituzioni e della magistratura e delle forze dell’ordine, è stato salutato con un lungo applauso da numerosi cittadini.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI CASTELLAMMARE

“Orgoglio stabiese, emozione collettiva” ha detto il sindaco Luigi Vicinanza che prima dell’intervento pubblico, insieme ad altri consiglieri, si è tuffato in acqua. “Non è retorica dire che la sera del 5 agosto 2024 è una serata storica che verrà ricordata da chi è presente e da chi avrà la fortuna di raccontarla ai figli e ai nipoti, come i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno raccontato di quanto era bello il mare di Castellammare di Stabia oltre mezzo secolo fa” ha sottolineato.

Un grande lavoro di bonifica delle acque che ha visto in campo Gori spa il cui presidente Sabino De Blasi ha sottolineato che “il progetto Energie per il Sarno è un progetto partito 4 anni fa in cui la regione Campania ha creduto molto con lungimiranza: ha impiegato 176 milioni di euro consegnandoli a Gori e noi siamo a buon punto dell’opera di risanamento del Sarno e dell’intera fascia costiera perché ne stiamo recuperando la balneabilità.

IL PERCORSO DELL’ENTE IDRICO CAMPANO

Sappiate che abbiamo già chiuso 48 scarichi in ambiente ed entro il 2025 gli scarichi eliminati saranno in totale 113″. A prendere anche la parola il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo: “Il recupero della balneabilità del litorale della Villa Comunale di Castellammare è il risultato del percorso virtuoso avviato nel 2017 dall’Ente Idrico Campano, con Regione Campania e Gori. Un traguardo raggiunto con impegno, passione, tenacia, competenza, determinazione e lavoro incessante e quotidiano. E’ un sogno che si realizza: è lo spartiacque del cambiamento, è il motore dello sviluppo e della rinascita di un intero territorio.

Oggi, grazie a una visione comune e a un impegno costante, abbiamo finalmente ripristinato questo prezioso dono della natura”. Il monitoraggio sugli scarichi in ambiente ha visto in campo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il cui capo Nunzio Fragliasso: “Un momento significativo per Castellammare – ha sottolineato il procuratore – ma è solo un piccolo passo di un cammino ancora lungo da percorrere e che dovrebbe vedere come protagonisti non solo le istituzioni e gli enti a ciò preposti, ma la comunità che si deve riappropriare del proprio territorio e deve vigilare perché non sia violentato”.

LE DICHIARAZIONI DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA

A concludere l’evento, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Una delle scelte più qualificanti che abbiamo avuto era recuperare l’economia del mare” e, ricordando i lavori svolti fino ad oggi, ha aggiunto: “Ci stiamo avvicinando all’obiettivo: fare del Golfo di Napoli, come è per natura, il Golfo più bello del mondo”. Ma non finisce qui. Altra notizia positiva arriva da un’altra provincia campana. Salerno, infatti, sta diventando sempre più protagonista del turismo campano. La bellezza della città è sempre stata un’attrattiva per turisti, così come la vicinanza alla Costiera Amalfitana e tanti altri siti di grande interesse.

Il tocco finale lo ha dato l’aeroporto Costa d’Amalfi che, entrato in piena attività a luglio, sta consentendo a molti visitatori di poter conoscere meglio uno posti più affascinanti dell’intera regione. Tra i primi vip atterrati all’al nuovo scalo anche l’attore americano Robert De Niro: a darne notizia la pagina Facebook di FlySalerno, l’associazione impegnata nel favorire la promozione dell’immagine e delle attività dello scalo aeroportuale. De Niro, successivamente, è stato avvistato a bordo di uno yacht ad Ischia ed all’interno di un ristorante beach club con vista sul Castello Aragonese. Ad accompagnarlo la moglie Tiffany Chen e la settima figlia Gia Virginia, nata ad aprile dello scorso anno; insieme a loro anche la baby sitter ed un amico.