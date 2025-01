Sanità: liste di attesa, il flop della riforma

6 minuti per la lettura

Il flop del Governo Meloni è certamente quello delle liste di attesa nella sanità italiana. In sei mesi è stato approvato un solo decreto attuativo su sei. Benefici ancora lontani per milioni di pazienti

Aspetta e spera che poi, forse, si avvera. Ancora stallo delle liste d’attesa. In sei mesi è stato approvato un solo decreto attuativo su sei. Un vero e proprio flop per il governo della premier Giorgia Meloni. A lanciare l’allarme è la Fondazione Gimbe preoccupata “per i significativi ritardi nell’adozione dei decreti attuativi previsti dal Dl 73 del 2024 sulle liste d’attesa convertito dalla legge 107 del 2024. Nonostante le dichiarazioni istituzionali sottolineino progressi nell’attuazione delle misure volte ad abbattere i tempi di attesa”. L’analisi indipendente della Fondazione evidenzia “una situazione ben diversa”.

Il tema delle liste d’attesa è centrale per la salute delle persone ed è stato richiamato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno per le sue implicazioni sanitarie, sociali ed economiche: “Vi sono lunghe liste d’attesa per esami che, se tempestivi, possono salvare la vita. Numerose persone rinunciano alle cure e alle medicine perché prive dei mezzi necessari”.

I decreti attuativi rappresentano il motore delle riforme, “ma a sei mesi esatti dalla conversione in legge del Dl liste di attesa si registra uno stallo – prosegue Gimbe – che paralizza l’attuazione delle misure previste dalla norma, ritardando un provvedimento cruciale per risolvere i problemi dei cittadini”. “Per questo motivo – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – abbiamo condotto un’analisi indipendente sullo stato di avanzamento della legge, con l’obiettivo di identificarne le criticità di attuazione e informare in maniera costruttiva il dibattito pubblico e politico. Questo per evitare aspettative irrealistiche e tracciare un confine netto tra realtà e propaganda”.

Il Dl sulle liste d’attesa prevede almeno sei decreti attuativi. Già in occasione dell’audizione in 10ecima Commissione Affari sociali in Senato la Fondazione Gimbe aveva evidenziato “che un numero così elevato di decreti attuativi appariva in contrasto con il carattere di urgenza del Dl, suscitando perplessità sui tempi di attuazione delle misure”. “La storia parlamentare – spiega Cartabellotta – insegna che dei decreti attuativi spesso si perdono le tracce nei passaggi tra valutazioni tecniche, attriti politici e iter burocratici tra Camere e Ministeri, rendendo di fatto impossibile applicare le misure previste”. Al 29 gennaio 2025, secondo quanto riportato dal dipartimento per il Programma di Governo, “risulta approvato un solo decreto attuativo. Degli altri, tre sono già scaduti (due da quasi 4 mesi e l’altro da quasi 5 mesi) e per due non è stata definita alcuna scadenza”, rimarca l’analisi di Gimbe.

Secondo Gimbe, decreti attuativi pubblicati: Art 1, comma 4. Modalità con cui la Piattaforma nazionale delle liste di attesa opera in coerenza con il ‘Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione’. Pubblicato il 28 ottobre 2024. Decreti attuativi scaduti: Art 1, comma 3. Adozione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali delle liste di attesa. Scaduto il 30 settembre 2024; Art 2, comma 6. Modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Scaduto il 31 agosto 2024; Art. 6, comma 1. Adozione di un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio per le Regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027. Scaduto il 30 settembre 2024.

Decreti attuativi con scadenze non definite: Art 3, comma 5. Linee di indirizzo, a livello, nazionale, contenenti le indicazioni tecniche per gestire, da parte del Cup, un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e ottimizzazione delle agende di prenotazioni: Art. 5, comma 2 (primo periodo). Adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN (uno o più decreti).

Lo stato di avanzamento dei decreti attuativi sulle liste d’attesa è stato oggetto di un question time alla Camera lo scorso 5 novembre, in cui il ministro Schillaci ha dichiarato che ”dal mese di febbraio del 2025 sarà disponibile il cruscotto con gli indicatori di monitoraggio delle liste d’attesa, con i dati relativi a tutte le Regioni e le Province autonome”. Tuttavia, nei fatti, le ‘Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilità della Piattaforma Nazionale Liste di Attesa’ sono state inviate alle Regioni solo il 17 dicembre 2024 con uno schema di decreto attuativo, ma nella seduta del 18 dicembre le Regioni hanno chiesto il rinvio del parere per meglio esaminare il testo.

E nella seduta del 23 gennaio non c’è alcuna traccia del parere. Peraltro, dopo l’entrata in vigore del provvedimento, le Regioni avranno 30 giorni per predisporre il progetto operativo per connettere le piattaforme regionali con quella nazionale, concordando con Agenas i tempi di realizzazione.

“Di conseguenza – chiosa il presidente Cartabellotta – tra complessità tecniche e attuazione dei progetti, è utopistico pensare che la piattaforma sia operativa entro febbraio 2025”.

Nel question time il ministro Oreste Schillaci aveva dichiarato che ”sono prossimi all’adozione tutti i rimanenti decreti attuativi, quindi il processo di attuazione del decreto n. 73 del 2024 è in dirittura d’arrivo”. Tuttavia, l’analisi della Fondazione Gimbe dimostra “che non è possibile prevedere con certezza i tempi di attuazione di tutti i decreti attuativi. In particolare, desta molte perplessità quello relativo al superamento del tetto di spesa per il personale sanitario: infatti, oltre alla mancanza di una scadenza definita, dopo la sperimentazione 2022-2024 la ‘nuova metodologia’ Agenas per stimare il fabbisogno di personale non è ancora stata approvata.

“Questo è uno step cruciale – sottolinea Cartabellotta – perché a cascata condiziona l’intero art. 5 del DL liste di attesa, quello di fatto più rilevante perché vincola l’assunzione di personale sanitario”.

“Nel frattempo i potenziali benefici previsti dal Dl Liste di attesa rimangono un lontano miraggio: l’obbligo per le Regioni di creare un centro unico di prenotazione integrato con le agende delle strutture pubbliche e private accreditate; l’introduzione di un sistema di disdetta delle prenotazioni; il divieto di chiudere le agende; l’attivazione dei percorsi di garanzia (se il cittadino non ottiene una prestazione nei tempi previsti nel pubblico, questa deve essere erogata nel privato convenzionato o tramite l’attività intramuraria).

E naturalmente anche i benefici volti a migliorare la governance delle liste di attesa: dalla piattaforma nazionale per uniformare la lettura dei dati sui tempi di attesa tra le Regioni, all’istituzione di un organismo di verifica e controllo che può esercitare i poteri sostitutivi nelle Regioni inadempienti”, elenca l’analisi di Gimbe.

“Le interminabili liste d’attesa – evidenzia Cartabellotta – sono il sintomo di un indebolimento tecnologico, organizzativo e soprattutto professionale del Ssn. Affrontare questa criticità richiede consistenti investimenti sul personale sanitario e coraggiose riforme organizzative. Concentrarsi unicamente sul ‘sintomo’ (i lunghi tempi di attesa), piuttosto che risolvere ‘le cause della malattia’ è un approccio semplicistico che guarda al dito invece che alla luna.

In tal senso, l’ambiziosa complessità del DL liste di attesa, sommata al giogo amministrativo di sei decreti attuativi, allunga le tempistiche perché si scontra con numerosi ostacoli: attriti istituzionali a livello centrale, diseguaglianze regionali nella completezza e trasparenza dei dati, modalità poco trasparenti nella gestione delle agende di prenotazione sia del pubblico che del privato convenzionato, impossibilità di assumere personale sanitario per gli stringenti vincoli economici imposti dal Mef”.

“Inoltre, il tentativo di centralizzare dati, informazioni e decisioni, che da quasi 25 anni vedono le Regioni nel duplice ruolo di controllati e controllori, aggiunge ulteriori complessità non facilmente risolvibili. Questi fattori rallentano la pubblicazione dei decreti attuativi, rendono impossibile definire tempistiche certe e, da ultimo, allontanano i benefici attesi per milioni di cittadini e pazienti. In definitiva, le riforme annunciate restano un esercizio retorico se non tradotte in azioni concrete, mentre il raggiungimento di risultati parziali è solo una magra consolazione politica, priva di reali benefici per la società” conclude.