Golden Globe 2025, “Emilia Pèrez” e “Shogun” mattatori, ecco tutti i premiati

Sono due i mattatori dei Golden Globe 2025, Emilia Perez e Shogun con 4 premi a testa, ma ecco chi sono gli altri premiati nella serata antipasto degli Oscar

Assegnati nella notte a Los Angeles i Golden Globe 2025, i premi per cinema e tv che sostanzialmente costituiscono una anticipazione degli Oscar. Emilia Pèrez e Shogun sono rispettivamente il film e la serie tv più premiati, vincendo quattro premi ciascuno.

In particolare, Emilia Pèrez, prodotto da Netflix e che aveva dieci nomination, ha vinto come miglior film musical, miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña, miglior canzone originale e miglior film non in lingua inglese. The Brutalist, che racconta la storia di un architetto ebreo ungherese, Laszlo Toth (interpretato da Adrien Brody), sopravvissuto ai campi di concentramento e arrivato negli Stati Uniti da immigrato, ha invece, vinto tre premi: per il miglior film drammatico, per il miglior attore per Adrien Brody e per il miglior regista per Brady Corbet.

Passando alle serie, Shogun, remake di un’omonima serie degli anni Ottanta ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, ha vinto, come detto, quattro premi: quello per la miglior serie drammatica e quelli per miglior attore e attrice in una serie drammatica e miglior attore non protagonista in una serie (rispettivamente a Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano).

Tra le serie Baby Reindeer, la serie Netflix basata su una storia vera di stalking, ha ricevuto i premi come miglior miniserie, mentre Hacks ha ottenuto i riconoscimenti come miglior serie commedia o musical. Kieran Culkin ha ricevuto il premio come miglior attore per il film A Real Pain mentre Demi Moore ha conquistato il premio come miglior attrice in un film musical o commedia per The Substance. Stesso premio ma al maschile per Sebastian Stan (A different man), mentre Fernanda Torres è invece la miglior attrice drammatica per I’m still here. Premiata come miglior attrice in una miniserie e serie Tv anche Jodie Foster per True Detective: Night Country mentre come miglior attore nella stessa categoria il premio è andato a Colin Colin Farrell con The Penguin

GOLDEN GLOBE 2025, TUTTI I PREMIATI

SEZIONE CINEMA

Miglior film drammatico : The Brutalist

: Miglior film comico e musical : Emilia Pérez

: Miglior film internazionale : Emilia Pérez

: Miglior film animato : Flow: Un mondo da salvare

: Miglior risultato al box office : Wicked

: Miglior regia di un film : Brady Corbet, The Brutalist

: Miglior sceneggiatura di un film : Peter Straughan, Conclave

: Miglior attore in un film drammatico : Adrien Brody, The Brutalist

: Miglior attrice in un film drammatico : Fernanda Torres, I’m Still Here

: Miglior attore in un film comico o musical : Sebastian Stan, A Different Man

: Miglior attrice in un film comico o musical : Demi Moore, The Substance

: Miglior attore non protagonista in un film : Kieran Culkin, A Real Pain

: Miglior attrice non protagonista in un film : Zoe Saldana, Emilia Pérez

: Miglior colonna sonora di un film : Trent Reznor and Atticus Ross, Challengers

: Miglior canzone in un film: “El Mal”, Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard)

SEZIONE TELEVISIONE

Miglior serie comica o musical : Hacks

: Miglior serie drammatica: Shogun

Miglior attore in una serie drammatica : Hiroyuki Sanada, Shogun

: Miglior attrice in una serie drammatica : Anna Sawai, Shogun

: Miglior attrice in una serie comica o musical : Jean Smart, Hacks

: Miglior attore in una serie comica o musical : Jeremy Allen White, The Bear

: Miglior attore non protagonista in una serie tv : Tadanobu Asano, Shogun

: Miglior attrice non protagonista in una serie tv : Jessica Gunning, Baby Reindeer

: Miglior miniserie o film tv : Baby Reindeer

: Miglior attore in una miniserie o film tv : Colin Farrell, The Penguin

: Miglior attrice in una miniserie o film tv : Jodie Foster, True Detective: Night Country

: Miglior stand up comedy: Ali Wong: Single Lady, Ali Wong

GOLDEN GLOBE 2025, I PREMIATI SPECIALI