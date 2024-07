Tragedia al Giro d’Austria: Drege muore dopo una caduta

1 minuto per la lettura

TRAGEDIA al Giro d’Austria, oggi, nella penultima tappa da St. Johann a Kals nel Tirolo orientale vinta da Filippo Ganna, ha perso la vita il corridore norvegese André Drege. Il norvegese è morto nel corso della discesa dal Grossglockner.

Secondo una prima ricostruzione, Drege è caduto durante la tappa più importante del Giro d’Austria, la penultima di 151 chilometri da Sankt Johann a Kals. L’incidente si è verificato ad Heiligenblut nella discesa dal Grossglockner, la montagna più alta d’Austria sita a 3.798 metri. Il mondo del ciclismo è stato così nuovamente funestato da un lutto, lo scorso anno era morto Gino Maeder al Giro di Svizzera.

Venticinque anni, di Alesund in Norvegia, portacolori del Team Coop-Repsol, lo scandinavo si era messo in mostra nel corso di questa stagione vincendo quattro gare minori in Grecia, la tappa d’apertura del Circuit des Ardennes e la frazione di chiusura del Tour de Loir et Cher.