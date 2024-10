Guasto ferroviario a Roma: ritardi e cancellazioni in tutto il Paese

1 minuto per la lettura

Guasto ferroviario a Roma: ripercussioni sulla circolazione in tutta Italia, con ritardi e disservizi diffusi.

Un guasto alla linea ferroviaria tra Roma Termini e Roma Tiburtina sta causando notevoli ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta Italia, con ritardi e disservizi diffusi. La situazione è particolarmente critica nelle stazioni principali del Paese, come Napoli Centrale, dove si stanno registrando ritardi fino a 120 minuti sui treni dell’alta velocità, sia in arrivo che in partenza. Nonostante ciò, il traffico dei treni regionali, almeno per il momento, resta regolare. La stazione partenopea è assediata da una folla di pendolari e viaggiatori in attesa di aggiornamenti. La confusione è palpabile, con molti passeggeri in difficoltà nel riprogrammare i propri spostamenti, come consigliato da Trenitalia.

GUASTO FERROVIARIO A ROMA, TRENITALIA: “CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA”

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Trenitalia, “la circolazione è ora fortemente rallentata”, con i treni ad alta velocità, Intercity e regionali che possono accumulare ritardi fino a 160 minuti. Alcuni treni potrebbero subire modifiche al percorso o essere cancellati del tutto, alimentando ulteriormente il caos nelle stazioni già affollate.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione, ma al momento non ci sono stime certe su quando la situazione potrebbe tornare alla normalità. Nel frattempo, i viaggiatori sono invitati a verificare costantemente gli aggiornamenti e a considerare di riorganizzare il proprio itinerario.

Il guasto a Roma, nodo centrale per il traffico ferroviario italiano, sta dimostrando ancora una volta quanto sia vulnerabile l’infrastruttura ferroviaria del Paese, con conseguenze che si estendono ben oltre la Capitale. Molti passeggeri si sono riversati sui social per esprimere la loro frustrazione, lamentando la mancanza di informazioni precise e tempestive.