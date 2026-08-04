Ponte sullo Stretto, il Consiglio dei Ministri approva la delibera Iropi

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Prosegue l’iter del Ponte sullo Stretto e incassa l’approvazione del Consiglio dei Ministri alla delibera Iropi

«Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera Iropi». Si tratta della procedura e relazione tecnica che il governo taliano ha adottato nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 6.4 Habitat dell’Unione Europea in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. A comunicarlo in una nota è stato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini.

«Un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti. Considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) sono completate con successo», aggiunge il ministero. Il rapporto Iropi, già presentato una prima volta a maggio 2025, è necessario per superare i vincoli europei. Stabilisce i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per i quali l’opera è strategica per il Paese.

Prosegue il dialogo con la Commisione Europea

Continua, dunque, con risultati positivi il dialogo con la Commissione Europea. Secondo un portavoce della stessa, infatti: «La Commissione è in contatto con le autorità italiane per chiarire alcuni aspetti del progetto del ponte di Messina, notificato alla Commissione nel giugno 2025 per valutare come le disposizioni del diritto dell’Ue, in particolare quelle relative agli appalti pubblici, alle valutazioni di impatto ambientale e alla tutela degli habitat naturali e delle specie, vengano applicate in questo caso specifico. Come per tutti i progetti notificati alla Commissione, gli scambi in corso mirano a garantire chiarezza e comprensione reciproca».

«La Commissione sta seguendo le procedure standard applicabili a tutti i grandi progetti nell’Ue e rimane in Stretto contatto con le autorità italiane. Ai sensi dell’articolo 72 della direttiva sugli appalti pubblici, i contratti possono essere modificati durante la loro validità senza una nuova procedura di gara, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ivi previste; le modifiche che non rientrano in tali condizioni richiedono una nuova procedura di appalto».

In particolare, «sono possibili modifiche sostanziali qualora la necessità di modifica sia dovuta a circostanze imprevedibili, non alterino la natura complessiva del contratto e l’eventuale aumento di prezzo risultante non superi il 50% del valore originario (a tal fine, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato quando il contratto include una clausola di indicizzazione e quando vengono apportate diverse modifiche successive, e tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica)», precisa il portavoce.

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Il commento di Pietro Ciucci

Per l’ad della società Stretto di Messina: «Le dichiarazioni della Commissione Ue confermano quanto più volte affermato nelle diverse sedi circa la corretta applicazione e il rispetto di quanto previsto dall’art. 72 della Direttiva Appalti. L’aggiornamento del corrispettivo del Contraente Generale rientra nel limite del 50% e quindi non richiede una nuova gara. L’aumento del corrispettivo, come più volte sottolineato, è prevalentemente determinato dalla variazione dei prezzi e non da maggiori lavori che eventualmente rilevano sul rispetto del limite fissato dalla Direttiva. È inoltre stato chiarito dalla Commissione Ue che modifiche successive del costo per nuovi lavori vanno valutate singolarmente e non cumulate».