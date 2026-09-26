Ponte sullo Stretto, progetto pronto per il Cipess

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La Società Stretto di Messina si prepara ad un cambio di fase nell’ambito del progetto del Ponte sullo Stretto e annuncia che il fascicolo è pronto per l’istruttoria al Cipess

ROMA – La Società Stretto di Messina prosegue il suo cammino verso la fase operativa del progetto di realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il passo reso noto dall’azienda riguarda l’avvio dell’istruttoria presso il Cipess del progetto. Una fase essenziale, quindi, per il proseguo dello sviluppo del Ponte sullo Stretto. Una fase che aprirà una nuova fase nell’ottica di giungere, nei tempi prefissati, all’avvio concreto dei lavori.

Il CIPESS è il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Ossia è l’organo del Governo italiano che coordina e approva gli investimenti pubblici strategici con attenzione alla sostenibilità. Un organo il cui parere è fondamentale nell’iter di realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e include permanentemente il Ministro dell’Economia e delle Finanze (con il ruolo di vicepresidente del comitato). Componenti sono anche i ministri di Esteri, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Infrastrutture, Lavoro e Ambiente.

Nell’annunciare lo step “Cipess”, l’azienda guidata da Pietro Ciucci, ha anche comunicato un nuovo incarico aziendale di alto livello. Dal prossimo 1° ottobre il direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, assumerà l’incarico di Chief operating officer. Mele lavorerà alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ruolo di massimo vertice tecnico dell’azienda.

«L’ingegner Mele negli ultimi tre anni ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il CIPESS – spiega infine la società in una nota –. Con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del CSLLP».