Autonomia differenziata, approvato il disegno di legge alla Camera

Definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia: la Camera dei deputati dopo una lunga maratona notturna ha approvato il provvedimento con 172 sì, 99 voti contrari e 1 astenuto.

APPROVATO ALLA CAMERA IL DDL SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, GIORGETTI COMMOSSO IN AULA

Il vice segretario leghista Giancarlo Giorgetti era presente in Aula alla Camera stamane poco dopo le 7.30 per il via libera definitivo al ddl sull’Autonomia. Il ministro dell’Economia, che è deputato, sedeva tra i banchi del suo partito, la Lega, visibilmente commosso per l’approvazione del provvedimento, battaglia storica del partito. Oltre al ministro Roberto Calderoli, firmatario del ddl, tra i big leghisti anche l’altro vice segretario Andrea Crippa e i sottosegretari Andrea Morelli e Massimo Bitonci. L’Aula era presieduta dal presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana.

SCHLEIN: “MELONI, SEDICENTE PATRIOTA SPACCA IN DUE IL PAESE”

“Sancite che esistono cittadine e cittadini di serie A e di serie B a seconda della Regione in cui nascono. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con questa autonomia differenziata fatta senza un euro”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando in dichiarazione di voto sull’autonomia differenziata

FOTI (FDI): “LA SINISTRA RIASCOLTI BATTIATO”

“Ciò che l’opposizione non vuole capire è che la legge sull’Autonomia era necessaria se non altro per disciplinare quanto la sinistra 20 anni fa aveva approvato e inserito nella Costituzione. Dopodiché, che si venga a dire che questa è una legge ‘spacca Italia’, quando i primi a chiedere forme di autonomia differenziata sono stati proprio i governatori del Partito Democratico, mi sembra un po’ una contraddizione in termini. Battiato cantava ‘Cerco un centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente’. La sinistra farebbe bene a riascoltare questo brano”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Radio Anch’io il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

M5S, INNO DI MAMELI E TRICOLORI

Si chiude con l’inno di Mameli e “un convinto richiamo all’unità nazionale” la seduta fiume alla Camera sull’Autonomia. Al termine delle dichiarazioni di voto, dopo l’intervento di Alfonso Colucci “contro il malefico di disegno della maggioranza”, i deputati M5s hanno cantato l’inno nazionale, sventolando i tricolori che molti avevano al collo e sui banchi sin dalla partecipazione alla manifestazione di ieri delle opposizioni a piazza Santi Apostoli.

CONTE: “SPACCANO L’ITALIA COL FAVORE DELLE TENEBRE

“Spaccano l’Italia col favore delle tenebre”. Lo scrive Giuseppe Conte su X – qualche minuto prima del via libera dell’aula della Camera al ddl sull’autonomia differenziata – ricordando che “da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti”. “Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze”, avverte il presidente del Movimento 5 Stelle.

BRAGA (PD), “SFREGIO ALLE ISTITUZIONI E DANNO AI CITTADINI”

“Si è consumato lo scambio indecente nella maggioranza. Uno sfregio alle istituzioni e un danno per i cittadini. L’abbiamo combattuta con ogni forza in Parlamento, continueremo a farlo nel Paese, con i tanti che difendono un’Italia unita e solidale”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

SALVINI: “GIORNO STORICO, VITTORIA DI TUTTI GLI ITALIANI”

“Una giornata storica: l’autonomia economica è legge. Per un’Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud: dopo tanti anni di battaglie e di impegno, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra, grazie alla Lega ed al governo l’Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge. Una vittoria di tutti gli italiani: grazie a tutti”. Così il segretario leghista Matteo Salvini.