USA, Joe Biden ritira la candidatura alla Casa Bianca e lancia Kamala Harris

Il presidente Usa uscente Joe Biden ritira la propria candidatura per un secondo mandato e lancia al suo posto Kamala Harris

Il presidente degli Stati Uniti uscente Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca per le prossime elezioni di novembre. Lo ha annunciato sul proprio profilo X lo stesso Biden ponendo termine alle tensioni e indiscrezioni degli ultimi giorni.

«Nonostante fosse mia intenzione cercare la rielezione – ha scritto Biden – credo che sia nell’interesse del partito e del Paese rinunciare alla corsa e concentrarmi per il resto del mio mandato a svolgere i miei doveri di presidente”. Biden ha, quindi, annunciato che parlerà alla Nazione nel corso della settimana lasciando intendere che coglierà l’occasione per spiegare le proprie motivazioni agli statunitensi. Ha quindi espresso «profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per farmi rieleggere» e alla «vice presidente Kamala Harris, una partner straordinaria».

JOE BIDEN RITIRA LA CANDIDATURA E LANCIA PER LA CASA BIANCA KAMALA HARRIS

Poco dopo aver annunciato la propria decisione di fare un passo indietro nella corsa alla Casa Bianca, Biden ha fatto un secondo annuncio. Il presidente uscente, infatti, ha reso esplicito il supporto alla sua attuale vice presidente Kamala Harris. «Voglio offrire oggi pieno supporto – ha scritto Biden – e sostegno a Kamala Harris perché ottenga quest’anno la nomination del nostro partito democratico per la Casa Bianca. È venuto il momento di stringersi insieme e battere Donald Trump».