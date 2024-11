Ponte sullo Stretto, Salvini rilancia: «Entro dicembre il progetto definitivo»

2 minuti per la lettura

All’assembra di Confartigianato Trasporti il ministro Matteo Salvini ribadisce i tempi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto: «Entro dicembre sarà approvato il progetto definitivo»

IL ministro dei Trasporti nonché vicepremier e segretario della Lega spinge sull’acceleratore e rilancia: «Entro dicembre sarà approvato il progetto definitivo. Dopo un secolo di chiacchiere la Sicilia sarà collegata al resto d’Italia». Matteo Salvini riprende a sventolare la propria bandiera politica e appare sicuro di vedere quanto prima il Ponte sullo Stretto di Messina realizzato e chiudere la fase di isolamento della Sicilia e aprire a nuove prospettive il futuro della maggiore isola del Mediterraneo, del Mezzogiorno e dell’Italia tutta. Questa almeno è la tesi alla base del progetto del Ponte sullo Stretto.

PONTE SULLO STRETTO, SALVINI «ENTRO DICEMBRE APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO»

Salvini, parlando a margine dell’assemblea di Confartigianato Trasporti. ha rimarcato anche che il Ponte Sullo Stretto è forse «l’unica opera pubblica al mondo a non essere ancora partita e già indagata, perché in procura a Roma c’è un esposto contro ignoti, temo che ignoto sia facilmente individuabile anche senza l’esame del dna. Possono indagarmi quanto vogliono però è il mio lavoro”, ha sottolineato ancora il ministro. Salvini fa riferimento ad una indagine contro ignoti aperta dalla Procura di Roma lo scorso febbraio in seguito agli esposti di alcuni componenti dell’opposizione che avrebbero avanzato presunti dubbi di legittimità in relazione alle procedure utilizzate dal ministero in relazione alla realizzazione del Ponte.

Tornando alle parole del ministro, proprio con riferimento al proprio lavoro al ministero dei Trasporti, Salvini ha concluso la parentesi sul Ponte ribadendo che «unire il Paese da Palermo a Bolzano è l’obiettivo del mio lavoro”, per poi ricordare anche il ricorso in Europa contro l’Austria per i blocchi del Brennero che l’Italia considera “concorrenza sleale” verso gli autotrasportatori italiani.