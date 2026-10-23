Ponte sullo Stretto, il Giappone pronto a supportare la megaopera

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Ponte sullo Stretto, al Mit il primo tavolo Italia-Giappone sui ponti a grande luce. Rixi e Hashimoto avviano la collaborazione prevista dal protocollo

L’ESPERIENZA nipponica sui ponti a grande luce arriva a supporto del progetto del Ponte sullo Stretto. Ieri, giovedì 22 ottobre 2026, al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture una riunione del gruppo di lavoro co-presieduto dal vice ministro del MiT Edoardo Rixi e dal vice ministro giapponese dei Trasporti, infrastrutture, territorio e turismo, Masamichi Hashimoto.

PONTE SULLO STRETTO, ITALIA E GIAPPONE PRONTE A COLLABORARE

La riunione ha rappresentato il primo seguito del protocollo di intesa siglato a Tokyo l’8 luglio 2025 per la collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti sospesi e ha visto la partecipazione dei principali attori italiani e giapponesi in materia.

Da parte giapponese è stata ribadita la massima disponibilità a collaborare con la Società Stretto di Messina sulla mega opera verso la quale i partner nipponici stanno dimostrando un grande e costante interesse.

LA RIUNIONE AL MINISTERO

«Questo tavolo tecnico trasformerà la cooperazione industriale e istituzionale tra Italia e Giappone in una vera e propria best practice a livello globale», ha affermato Rixi.

«Siamo vicini a partire con la realizzazione e oggi abbiamo acquisito ancora maggiori conoscenze», ha detto l’ad della SdM Pietro Ciucci ricordando che il Giappone, tramite la Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), parte del Contraente generale Eurolink, sarà attivo nella costruzione.