Starkle, la vernice sostenibile

Sapete cos’è Starkle? No? fa niente. E’ un materiale composito innovativo che consente di integrare una quantità maggiore di plastica riciclata nei componenti interni ed esterni delle auto. Detta così sembra molto complicata, ma in realtà si tratta di un materiale resistente che contiene fino al 20% di polipropilene altamente riciclato e altrettanto riciclabile a fine vita.

Utilizzato allo stato grezzo e non verniciato, Starkle (che sembra il nome di un supereroe) riduce significativamente l’impatto ambientale derivante dal processo produttivo, abbattendo non solo le emissioni di carbonio, ma anche il rischio di graffi sulla carrozzeria. Non solo: pur mantenendo la sua robustezza, Starkle risulta immediatamente riconoscibile grazie all’aspetto brillante che lo contraddistingue.

Ebbene: la Dacia Duster è il primo modello del marchio ad utilizzare Starkle per la protezione esterna della carrozzeria. I tecnici lo hanno impiegato nella parte inferiore della scocca, nei passaruota, negli elementi verticali applicati alle porte anteriori (i cosiddetti “snorkel”), nei triangoli del paraurti anteriore e nelle piastre di protezione. “In questo modo, Duster offre una percentuale di materiali plastici riciclati sensibilmente superiore alla media del segmento – spiega la casa madre – con un incremento dell’8% rispetto alla generazione precedente, confermando l’impegno di Dacia verso soluzioni sempre più sostenibili e innovative”.