Minori in comunità, Napolano: «nell’area nord di Napoli occorre una riflessione»

6 minuti per la lettura

Antonia Napolano riflette sui minori in comunità soprattutto nell’area Napoli Nord, evidenziando il rischio che le comunità si trasformino in istituzionalizzazioni permanenti.

Il collocamento dei minori in comunità residenziali rappresenta uno degli strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento italiano a tutela dell’infanzia in condizioni di pregiudizio familiare. Nell’area nord di Napoli, tuttavia, tale misura ha assunto negli anni dimensioni strutturali che impongono una riflessione non soltanto sociale, ma anche giuridica, economica e amministrativa. In territori caratterizzati da marginalità economica, dispersione scolastica, fragilità genitoriali e presenza storica della criminalità organizzata, l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine costituisce spesso l’unica soluzione concretamente praticabile.

Tuttavia, la progressiva trasformazione delle comunità educative, da strumenti temporanei di protezione a luoghi di permanenza protratta, solleva interrogativi profondi sulla sostenibilità del sistema e sulla sua effettiva capacità di perseguire il superiore interesse del minore. Il problema riguarda almeno tre livelli: – il peso economico crescente sui bilanci comunali; – la difficoltà di costruire percorsi alternativi all’istituzionalizzazione; – il rischio di derive assistenzialistiche e autoreferenziali del sistema comunitario.

1. IL QUADRO NORMATIVO: IL DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA.

La disciplina italiana in materia trova il proprio fondamento nella Legge n. 184 del 1983, successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 2001, che afferma il principio secondo cui «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia».

L’art. 1 della legge stabilisce inoltre che: «Le condizioni di indigenza dei genitori (…) non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia». La normativa attribuisce quindi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito prioritario di sostenere i nuclei familiari fragili, prevenendo l’allontanamento del minore. Solo quando la famiglia risulti temporaneamente incapace di garantire un ambiente idoneo, è possibile ricorrere all’affidamento familiare o, in subordine, all’inserimento in comunità. L’art. 2 della Legge 184/1983 chiarisce infatti che il collocamento in struttura rappresenta una soluzione residuale: «Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato». Il legislatore aveva dunque immaginato la comunità come misura eccezionale e temporanea, finalizzata al reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare o all’individuazione di una soluzione affettiva stabile.

2. LA DISTORSIONE DELLA TEMPORANEITÀ: DALLA TUTELA ALL’ISTITUZIONALIZZAZIONE

Nella prassi applicativa, soprattutto in contesti socialmente compromessi come quelli dell’area nord di Napoli, la temporaneità prevista dalla legge risulta frequentemente disattesa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che l’affidamento dovrebbe avere una durata limitata, generalmente pari a due anni, prorogabile soltanto quando la cessazione possa arrecare pregiudizio al minore. Eppure molti minori trascorrono in comunità l’intera adolescenza.

Tale permanenza prolungata produce conseguenze rilevanti: – progressivo indebolimento dei legami familiari originari; – dipendenza affettiva e psicologica dalla struttura; – perdita delle capacità di reinserimento sociale autonomo; – consolidamento di dinamiche assistenziali permanenti. La comunità, da luogo di passaggio, rischia così di trasformarsi in un sistema sostitutivo stabile della famiglia. Dal punto di vista sociologico e psicologico, ciò comporta il rischio di “istituzionalizzazione”, fenomeno già ampiamente studiato nella letteratura minorile europea: il minore finisce per identificare la struttura come unico spazio relazionale possibile, sviluppando una forma di dipendenza dal sistema di accoglienza.

3. IL PESO ECONOMICO SUI COMUNI

La gestione dei minori collocati in comunità comporta costi estremamente elevati per gli enti locali. I Comuni sostengono quotidianamente rette per ciascun minore ospitato, con spese che incidono in maniera significativa sui bilanci delle amministrazioni, spesso già in condizioni di dissesto o predissesto finanziario. Nell’area metropolitana napoletana il fenomeno assume caratteristiche particolarmente critiche: – alta incidenza di provvedimenti di allontanamento; – insufficienza dei servizi territoriali preventivi; – carenza di famiglie affidatarie; – aumento della domanda di collocamenti residenziali. Si crea così un circuito economicamente oneroso in cui la spesa pubblica viene assorbita prevalentemente dalla gestione emergenziale, anziché da politiche strutturali di sostegno familiare. Paradossalmente, il sistema tende a finanziare maggiormente la permanenza in struttura rispetto agli interventi finalizzati al recupero del nucleo d’origine.

4. IL RUOLO DELLE COMUNITÀ E IL PROBLEMA DEI CONTROLLI

Qualsiasi analisi seria deve distinguere tra le numerose comunità che operano con professionalità e dedizione e le possibili distorsioni sistemiche che possono emergere in assenza di controlli efficaci. La normativa vigente attribuisce alle strutture un ruolo delicatissimo di protezione, educazione e supporto relazionale. L’art. 5 della Legge 184/1983 impone inoltre agli affidatari e alle comunità il dovere di «agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine». Tuttavia, in alcuni casi, si osservano dinamiche problematiche: – eccessiva medicalizzazione del disagio familiare; – costruzione di relazioni di dipendenza affettiva; – conflittualità crescente tra famiglia biologica e struttura; – resistenza implicita ai percorsi di rientro.

Il tema è particolarmente delicato perché investe direttamente il rapporto tra comunità, servizi sociali e autorità giudiziaria minorile. Le assistenti sociali si trovano infatti ad operare in un equilibrio estremamente complesso: devono relazionare al tribunale minorile sulla situazione del minore, mediando tra tutela, esigenze della struttura, fragilità della famiglia e scarsità di strumenti operativi. In assenza di adeguati sistemi di monitoraggio qualitativo, il rischio è che il controllo sulla reale necessità della permanenza in comunità diventi debole o meramente formale.

5. IL CONTESTO CRIMINALE E L’ASSENZA DI ALTERNATIVE INTRAFAMILIARI

Nel territorio dell’area nord di Napoli il fenomeno presenta ulteriori specificità legate al contesto socio-criminale. La presenza radicata della camorra produce effetti indiretti ma significativi sul sistema di tutela minorile. In molti casi: – i parenti stretti presentano precedenti penali; – vi sono misure cautelari o detentive in corso; – i nuclei familiari risultano coinvolti in economie criminali; – il contesto abitativo è giudicato inadeguato. Ciò rende estremamente difficile il ricorso alle cosiddette “reti parentali sostitutive”, normalmente privilegiate nei percorsi di protezione minorile. La conseguenza è un maggiore ricorso al collocamento in struttura, spesso non per scelta pedagogica ma per assenza concreta di alternative giuridicamente praticabili.

6. LA LENTEZZA BUROCRATICA DELL’AFFIDAMENTO

Ulteriore criticità è rappresentata dalla complessità procedurale dell’affidamento familiare. Le Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento sottolineano la necessità di privilegiare soluzioni familiari rispetto all’inserimento in comunità. Nella pratica, tuttavia, i percorsi di affido risultano frequentemente rallentati da: – carenza di famiglie disponibili; – lungaggini istruttorie; – sovraccarico dei tribunali minorili; – insufficienza del personale sociale; – complessità delle valutazioni psicologiche e relazionali. Il fattore tempo diventa così decisivo. Più lunga è la permanenza del minore in comunità, più difficile appare il reinserimento familiare o l’avvio di un affido stabile.

CONCLUSIONI

Il sistema di tutela minorile nell’area nord di Napoli si colloca oggi in una zona critica tra necessità di protezione e rischio di istituzionalizzazione permanente. La comunità educativa rappresenta uno strumento indispensabile in numerosi casi di grave pregiudizio familiare. Tuttavia, quando la permanenza si prolunga oltre la dimensione emergenziale, il sistema rischia di trasformarsi da presidio di tutela a meccanismo assistenziale strutturale. Occorre pertanto: – rafforzare i servizi territoriali preventivi; – investire economicamente nel sostegno domiciliare; – accelerare le procedure di affidamento; – incrementare i controlli sulle strutture residenziali; – sviluppare sistemi di verifica periodica sull’effettiva necessità della permanenza del minore in comunità.

Solo riportando al centro il principio della temporaneità e del diritto del minore alla famiglia sarà possibile evitare che la protezione si trasformi, paradossalmente, in una nuova forma di esclusione sociale.

* Antonia Napolano, responsabile del Settore dei Servizi Sociali del Comune di Melito di Napoli (Na)