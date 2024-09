Al via la produzione della nuova Cupra Terramar

2 minuti per la lettura

Prende il via la produzione presso lo stabilimento Audi di Györ, in Ungheria, del nuovo Suv sportivo Cupra Terramar

La storia di Cupra si arricchisce di un nuovo capitolo. La casa spagnola – inizialmente divisione sportiva di Seat ma oramai marchio a sé stante – ha iniziato in questi giorni a produrre il nuovo Suv Terramar presso lo stabilimento Audi di Györ, in Ungheria. Cosa c’entra Audi? Cupra, in quanto Seat, fa parte della galassia Volkswagen, nella quale rientra anche Audi stessa …

La collaborazione tra la casa tedesca e quella spagnola risale al 2011, quando Audi avviò la produzione della Q3 presso lo stabilimento Seat di Martorell, alle porte d Barcellona, con quasi 800.000 unità prodotte, e dell’Audi A1, con quasi 400.000 unità prodotte dal 2018. Ora invece, con la produzione della Cupra Terramar, Györ diventerà il primo stabilimento Audi a produrre veicoli per un altro marchio del Gruppo.



OLTRE 12.000 DIPENDENTI E UN VOLUME DI PRODUZIONE ANNUO DI 170.000 VEICOLI NELLO STABILIMENTO DOVE VERRA’ PRODOTTA LA CUPRA TERRAMAR

Con oltre 12.000 dipendenti e un volume di produzione annuo di oltre 170.000 veicoli e più di 1.600.000 motori, Györ è la più grande fabbrica di motori al mondo. “Sfruttando l’esperienza combinata di Cupra e Audi, siamo riusciti a integrare e ottimizzare i nostri processi”, spiega Markus Haupt, Vicepresidente Produzione e Logistica di Cupra. “Ciò è stato reso possibile grazie alla nostra capacità di adattamento e alle sinergie del Gruppo Volkswagen. Questo progetto è un chiaro esempio di come unire le forze sia vantaggioso per tutti, rendendoci più competitivi e ponendo le basi per future collaborazioni che ci permetteranno di continuare a crescere”.

Il nome Terramar rende omaggio al luogo in cui Cupra si presentò per la prima volta al mondo nel 2018: il circuito di gara Cupra Terramar (Sitges). La vettura sarà disponibile nelle versioni benzina, mild hybrid e ibrida plug-in e in nove colori, tra cui due opzioni opache Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. Già ordinabile dai primi di questo mese, arriverà sulle strade a inizio novembre con una forbice di prezzi che andrà da 42.250 a 59.550 euro.