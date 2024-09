Aperti gli ordini per il nuovo Peugeot E-5008

3 minuti per la lettura

Dopo un’attesa che dura da marzo scorso, quando fu presentato al mondo per la prima volta,, finalmente Peugeot avvia gli ordini del nuovo E-5008,

“L’unico Suv 100% elettrico del suo segmento che può ospitare fino a 7 passeggeri”, ci tiene a precisare la casa madre. Il punto però è che per supportare i fans del marchio del Leone vero una mobilità a zero emissioni, al momento del lancio l’E-5008 sarà disponibile anche con i propulsori Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 e Hybrid 136 e-DCS6, tutti acquistabili con due livelli di allestimento, ALLURE e GT.

Dettagli a parte, il nuovo E-5008 offre prestazioni di tutto rispetto grazie al motore da 210 Cv che eroga 345 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh di capacità netta. In virtù anche di un’aerodinamica efficiente (SCx di 0,77), l’autonomia garantita è di 502 km nel ciclo combinato WLTP. L’allestimento ALLURE parte da 47.730 euro, mentre per l’E-5008 210 GT ci vogliono 52.180 euro.

LA VERSIONE DELLA PEUGEOT E-5008 PLUG-IN HYBRID 195 E-DCS7

Stessa musica (quanto a costo) con la versione Plug-in Hybrid 195 e-DCS7, che combina un motore elettrico da 92 Kw (125 Cv) con un motore termico da 150 Cv per una potenza combinata di 195 Cv. La sua batteria da 17,8 kWh (capacità utile) consente un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 82 km (ciclo combinato WLTP). Il prezzo non di discosta di molto dalla versione full electric: 47.950 euro per la versione ALLURE e 52.400 euro per la GT.

LA VERSIONE 5008 HYBRID 136 E-DCS6

Infine la versione 5008 Hybrid 136 e-DCS6 equipaggiata con il sistema HYBRID 48V, che consiste in un motore a benzina di nuova generazione da 136 Cv abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico. Grazie alla batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione fino al 15% del consumo di carburante (5,8 l/100 km ciclo combinato WLTP) rispetto all’equivalente a benzina. In questo caso il prezzo scende non di poco: 41.700 euro nella versione ALLURE e 45.850 euro nella versione GT.

Ma non si vive di sole prestazioni. Il nuovo E-5008 – in una qualsiasi delle sue versioni – è un mezzo dedicato ai lunghi viaggi. Grazie a un passo generoso offre un notevole spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila, lasciando decorosa anche l’abitabilità della terza fila. La seconda fila offre sedili che formano una panca scorrevole con schema 60/40 con schienali singoli 40/20/40, combinando il massimo grado di modularità e comfort, mentre la terza fila ha due schienali indipendenti dotati di poggiatesta regolabili. Generoso anche il bagagliaio da 748 dm3 VDA (916 litri) in una configurazione a 5 posti con la 3a fila ripiegata, 259 dm3 VDA (348 litri) in una configurazione a 7 posti e fino a 1.815 dm3 VDA (2.232 litri) in una configurazione a 2 posti.

DOTAZIONI DI SERIE

Le dotazioni di serie dell’allestimento ALLURE comprendono accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari e fanali posteriori a LED, cerchi in lega da 19”, PEUGEOT i-Cockpit® con due pannelli digitali da 10”, sistema di infotainment connesso PEUGEOT i-Connect®.

L’allestimento GT, oltre a quelle dell’allestimento ALLURE offre invece vernice bicolore con tetto nero, cerchi in lega da 20”, fari Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone motorizzato, sedili anteriori e volante riscaldati, tappezzeria in Alcantara, caricatore per smartphone a induzione, illuminazione ambientale personalizzabile, PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® con schermo curvo da 21”, i-Toggle personalizzabili, PEUGEOT i-Connect® Sistema informativo connesso.