Leapmotor arriva in Italia: ecco il T03 e il C10

Debutto in grande stile per il Leapmotor T03 e C10 i due modelli che il marchio cinese (sotto le insegne di Stellantis) prevede di lanciare sul mercato italiano ad ottobre. Il primo è un veicolo compatto che la casa madre commercializzerà in Italia a 18.900 euro, il C10 sarà invece disponibile a un prezzo di 36.400 euro (Style) o 36.900 euro (Design). Ma andiamo con ordine. …

LEAPMOTOR T03

Leapmotor T03 è lungo di 3.620 mm, largo 1.577 mm con un un passo di 2.400 mm, quindi è un veicolo indicato per affrontare il traffico cittadino. Il suo design arrotondato e dinamico gli conferisce un senso di velocità e potenza a cui si aggiunge il disegno dei cerchi in lega di alluminio da 15” con raggi a forma di petalo. L’interno offre spazio sufficiente per i quattro passeggeri previsti, grazie a un’altezza della testa di 960 mm per i sedili posteriori e 950 mm per quelli anteriori.

POWERTRAIN ELETTRICO

La T03 è equipaggiata con un powertrain elettrico sviluppato da Leapmotor. Grazie a una batteria da 37,3 kWh, è in grado di percorrere 265 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 395 km nel ciclo urbano. Il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 70 kW (95 Cv) e una coppia massima di 158 Nm, il che lo rende molto efficiente nelle guida quotidiana. T03 è anche compatibile con connettori di ricarica Tipo 2 e CCS2, con un caricatore di bordo da 6,6 kW e una potenza di ricarica massima in DC di 48 kW.

LEAPMOTOR C10

Tutt’altra musica per il C10 (nell’immagine in alto) un D-SUV di grandi dimensioni lungo 4.739 mm e largo.900 mm, con un passo di 2.825 mm. Il design interno della C10 è pensato per offrire un ambiente avanzato e innovativo, a partire dal volante dotato di pulsanti a cinque vie che consente un controllo rapido e intuitivo delle funzioni più utilizzate durante la guida. Ma anche dal quadro strumenti da 10,25 pollici che, insieme un display centrale ad alta definizione da 14,6 pollici, contribuisce a rafforzare l’impressione di un’auto altamente tecnologica.

POWERTRAIN ELETTRICO

Il Suv C10 è dotato di un motore da 160 kW (218 Cv) e una coppia di 320 Nm. Uno degli elementi chiave del suo powertrain è il sistema di recupero energetico, che include sia la frenata rigenerativa che la funzione di “freewheeling”. C10 è stato sviluppato utilizzando inoltre una tecnologia Cell-to-Chassis, che integra le celle della batteria nella struttura del veicolo. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, il C10 è dotato di un caricatore AC da 6.6 kW, che consente di passare dal 30% all’80% della capacità della batteria in circa 6,1 ore mentre, per una ricarica rapida, il sistema DC consente di ottenere lo stesso risultato in soli 30 minuti. Il pacco batterie, con una capacità di 69,9 kWh, garantisce un’autonomia WLTP di 420 km. Il che significa viaggi lunghi senza il patema di restare a piedi.