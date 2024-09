2 minuti per la lettura

La Lamborghini Temerario atterra su Asphalt Legends Unite, videogioco sviluppato e prodotto da Gameloft. Secondo modello della casa del Toro appartenente alla gamma HPEV (che significa High Performance Electrified Vehicle), la Temerario porterà le sue prestazioni e il suo design distintivo sulla pista in-game in un evento che partirà oggi, 25 settembre, per concludersi il 23 ottobre.

LAMBORGHINI TEMERARIO NEL VIDEOGIOCO ASPHALT LEGENDS

Trattasi nello specifico di una competizione internazionale i cui partecipanti, dopo aver completato la prima gara, potranno essere tra i primi a mettersi al volante digitale del nuovo modello. In palio, il titolo di campione in Asphalt Legends Unite.

DUE TURNI DI QUALIFICAZIONE

La “Lamborghini Temerario Esports Challenge” prevede

due turni di qualificazione aperti a tutti i giocatori, accessibili su tutte le piattaforme compatibili con Asphalt Legends Unite, nelle seguenti date:

Qualificazione N. 1: 26 settembre – 2 ottobre

Qualificazione N. 2: 3 ottobre – 9 ottobre

Al termine di ogni turno di qualificazione, i quattro concorrenti registrati più veloci potranno accedere alle finali che si terranno a novembre. Tutti i partecipanti, indipendentemente dal risultato in classifica, riceveranno un’esclusiva decalcomania Bridgestone per Lamborghini Temerario.

LA LAMBORGHINI TEMERARIO

La Lamborghini Temerario è la supersportiva della casa di Sant’Agata Bolognese erede della Huracan. Sotto il cofano monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri con bancate a 90° associato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 Cv. Le prestazioni non hanno bisogno di particolari commenti: da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e velocità massima di 340 orari.