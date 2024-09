2 minuti per la lettura

Hyundai scalda i motori (si fa per dire) per l’arrivo in Italia della Inster, nuovo mini Suv ultracompatto interamente elettrico. Fra l’altro, se qualcuno aveva in programma per questo fine settimana di fare una puntata a Milano, fino a domenica sera la Casa degli Artisti situata in Corso Garibaldi 89/A ospiterà un’anteprima statica della vettura, in attesa dell’apertura degli ordini (ottobre) e del suo arrivo effettivo nelle concessionarie previsto a gennaio 2025. Perché questo nome? In realtà – spiegano alla casa madre – deriva dalle parole innovativo e intimo e rende omaggio alla vettura da cui il modello deriva, la Hyundai Casper, già da tre anni in vendita sul mercato sud-coreano con motore a benzina.

CARATTERISTICHE DELL’HYUNDAI INSTER

Lungo 3.825 mm, largo 1.610 e alto 1.575 mm, con un passo di 2.580 mm, il piccolo Suv con gli occhi a mandorla si posiziona a metà strada fra una vettura di segmento A (city car) e una di segmento B. Il tutto con un design futuristico – come ad esempio i fari a pixel all’anteriore – e con un abitacolo votato al confort, con tanto di sedile posteriore scorrevole per far spazio alle gambe e/o aumentare la capacità di carico del bagagliaio da 280 a 315 litri. La dotazione tecnologica include due display: uno da 10,25” situato dietro il volante da 10,25” con tutte le informazioni sulla vettura, e un altro uguale al centro dedicato invece all’infotainment.

HYUNDAI INSTER: DUE MOTORIZZAZIONI

La prima è un propulsore da 71,1 kW (97 Cv) con una batteria da 42 kWh, in grado di assicurare 305 km di autonomia. La seconda prevede invece un motore da 84,5 KWh (115 Cv) e un alimentatore da 49 kWh, per un’autonomia di 355 km. Ancora troppo presto infine per parlare di prezzi, che probabilmente verranno comunicati da Hyundai alla fine del mese prossimo.

