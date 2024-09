3 minuti per la lettura

Il Piaggio MP3 si rinnova. Dopo il debutto nel 2022 delle cilindrate 400 e 530, arriva l’MP3 310, ovvero la versione “leggera” del celebre scooter a tre ruote. Guidabile con la semplice patente auto per via appunto della sua tecnologia innovativa, l’MP3 310 monta una motorizzazione derivante della famiglia di propulsori hpe (High Performance Engine): omologato Euro 5+, il motore 310 hpe beneficia di un aumento di cubatura (passa a 310 cc dai 278 cc della precedente unità) e di numerosi interventi studiati per elevare l’esperienza di guida non solo sul fronte delle performance, ma anche dal punto di vista del comfort. La potenza massima ora raggiunge i 19,4 kW (26,4 Cv) a 7500 giri, con una coppia massima di 27,3 Nm a 6000 giri. Di conseguenza la velocità massima è aumentata da 120 a 129 km/h con benefici anche nei consumi: da 31,2 km/l a 32,3 km/l nel ciclo WMTC.

IL DESIGN DEL PIAGGIO MP3 310

Dal punto di vista del design l’MP3 310 adotta per la prima volta lo stesso stile premium dei “fratelli” maggiori. Il frontale è stato totalmente ridisegnato e ora è più ampio e protettivo, con tanto di nuovo gruppo ottico anteriore full LED. Al centro dello scudo si apre una presa d’aria più piccola e sportiva, caratterizzata da una griglia tridimensionale a nido d’ape, mentre in basso si allunga uno spoiler sviluppato verticalmente che è frutto di un attento studio aerodinamico. Anche il parabrezza è nuovo e presenta una forma studiata per garantire la massima protezione mantenendo un ingombro limitato. Completano l’opera la coda slanciata e filante, che integra il maniglione per il passeggero, terminando col gruppo ottico posteriore, anch’esso full LED.

PIAGGIO MP3 310: IL COMFORT

L’interfaccia utente è stata totalmente rinnovata. Al centro campeggia l’ampia strumentazione con display LCD da 5” che raggruppa tutte le informazioni: tachimetro digitale e scala del contagiri, temperatura dell’aria, orologio digitale, indicatori del livello carburante e della temperatura del liquido di raffreddamento, icona pericolo ghiaccio, icona “service”, oltre a una ricca serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante MODE sul blocchetto comandi destro, come la velocità massima, la velocità media, il consumo istantaneo, il consumo medio, l’autonomia e lo stato di carica della batteria. La dotazione di spie tiene invece sotto controllo tutte le funzioni quali “check iniezione”, riserva carburante, pressione olio, attivazione ABS e immobilizer. Riposizionati anche i comandi al manubrio e sulla plancia, più pratici e funzionali. Ma non è tutto …

SISTEMA KEYLESS, ADDIO CHIAVE

Il Piaggio MP3 310 è dotato del sistema keyless, che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave, semplificando così tutte le operazioni quali l’avviamento, l’apertura della sella e dello sportello carburante e l’inserimento del bloccasterzo, che possono essere fatte tenendo comodamente il telecomando in tasca. Il classico commutatore di accensione con serratura è sostituito da una manopola: per avviare il veicolo è quindi sufficiente premerla (attivando così il consenso all’avviamento) e portarla in posizione ON. L’accensione del motore avviene come di consueto tramite il pulsante posizionato sul blocchetto comandi destro. Pieni voti infine per il vano sottosella, che consente di riporre comodamente un casco integrale o due demi-jet e altri oggetti.

PIAGGIO MP3 310: ALLESTIMENTI E COLORI

Due gli allestimenti: MP3 310 e MP3 310 Sport. Il primo è disponibile in due tinte lucide: Bianco Luna e l’inedita Grigio Grafite. entrambe abbinate a nuove finiture in grigio metallico satinato. La sella è specifica, con nuove texture e cuciture grigie a contrasto in tono con le finiture. L’MP3 310 Sport alla colorazione metallizzata opaca Nero Meteora affianca le inedite Grigio Mercurio (lucido) e Blu Zaffiro, con finitura opaca. L’allestimento Sport è completato da accenti blu, come le cuciture a contrasto sulla sella e le decals sui cerchi neri. Stretto riserbo infine sui prezzi, non ancora comunicati dalla casa madre.