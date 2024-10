2 minuti per la lettura

Parte in questi giorni la prevendita di Audi A6 e-tron, primo modello full electric dei quattro anelli disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant. Due vetture che grazie alla capacità nominale della batteria di 100 kWh (94,9 kWh netti) possono contare su di un’autonomia massima, rispettivamente, di 756 e 720 chilometri WLTP.



AUDI A6 E-TRON: POWERTRAIN

Due i powertrain disponibili: la configurazione performance con trazione posteriore e un singolo motore elettrico da 381 Cv, e la variante sportiva S6 a trazione integrale con due motori a elettroni da 551 Cv. In questo caso l’autonomia si attesta a 675 chilometri WLTP per la configurazione Sportback, e a 647 chilometri WLTP per la Avant. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, la A6 e-tron ricarica fino a 310 km di autonomia in dieci minuti presso una stazione HPC. Lo stato di carica (SoC) passa dal 10% all’80% in 21 minuti.

AUDI A6 E-TRON: INTERNI

All’interno l’Audi Digital Stage si compone dell’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e del display curvo MMI da 14,5 pollici con tecnologia OLED, compresi sin dal primo livello di allestimento, dell’head-up display con realtà aumentata e dello schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici. L’Audi A6 e-tron è proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition. Sin dal primo livello di allestimento sono inclusi l’infotainment MMI experience Plus corredato della navigazione MMI plus con MMI touch, il climatizzatore automatico a tre zone, l’Audi phone box per la ricarica induttiva dello smartphone e la smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto e integra l’app store in vettura. Quest’ultimo consente di accedere alle applicazioni più diffuse di terze parti attraverso l’interfaccia multimediale MMI. Completano l’allestimento d’ingresso la retrocamera e i cerchi in lega da 19 pollici.

AUDI A6 E-TRON: PREZZI

Sia la A6 e-tron che la S6 e-tron arriveranno nelle concessionarie nel primo trimestre 2025. I prezzi, per A6 Sportback e-tron performance e per la A6 Avant e-tron performance sono rispettivamente di 74.500 euro e 77.000 euro. Le sportive S6 Sportback e-tron quattro e S6 Avant e-tron quattro sono proposte invece a 99.500 e 102.000 euro.