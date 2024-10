2 minuti per la lettura

Mathieu Ammassari è il nuovo Brand Manager di Leapmotor in Italia. Romano, 50 anni, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive. Dopo un’importante esperienza come Direttore Vendite di Citroën, Ammassari ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in PSA e successivamente in Stellantis, all’interno delle aree marketing, vendite e sviluppo rete. In passato, ha lavorato per il marchio Opel, dove ha contribuito al consolidamento delle strategie commerciali e di rete. In precedenza ha avuto incarichi in Svizzera, consolidando ulteriormente la sua esperienza internazionale nel settore automotive.

Con l’ingresso in Leapmotor, Ammassari si prepara a guidare il debutto del marchio in Italia, un momento cruciale per l’espansione di Leapmotor International in Europa. Ammassari avrà il compito di costruire una rete di distribuzione forte e di promuovere la gamma di veicoli elettrici del brand, con particolare attenzione alle esigenze del mercato italiano. Mathieu Ammassari riporta nella sua funzione a Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italia, e guiderà tutte le operazioni commerciali e di marketing per Leapmotor nel nostro Paese.

LEAPMOTOR

Leapmotor International B.V. è una joint venture guidata da Stellantis, con una partnership 51:49 tra Stellantis N.V. e Leapmotor. Con sede ad Amsterdam, l’azienda si dedica a ridefinire il panorama dei veicoli elettrici (EV) attraverso tecnologie all’avanguardia e innovazione. Leapmotor International è impegnata a fornire soluzioni di mobilità elettrica tecnologicamente avanzate e accessibili a livello globale. La gamma di prodotti includerà inizialmente la T03, un’auto elettrica urbana del segmento A, e il C10, un veicolo completamente equipaggiato e orientato alla famiglia del segmento D, con ulteriori modelli in arrivo nei prossimi tre anni.