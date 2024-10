5 minuti per la lettura

Il mese di settembre ha chiuso con una contrazione del 10,7%,, il, che significa 121.666 nuove immatricolazioni contro le 136.316 unità nello stesso mese del 2023. Resta però da stilare la classica TOP TEN. E dunque: ecco le 10 auto più vendute a settembre.

1. Fiat Panda – 7.030 unità

Primo posto sul podio per la Fiat Panda, che chiude il mese di settembre con 7.030 unità vendute. Lunga 3,69 metri con un bagagliaio da 225 a 870 litri, la Panda offre motorizzazioni che spaziano dal bifuel benzina/Gpl, mild hybrid con potenze da 69 a 85 Cv. Disponibile anche in versione 4×4, ha un listino che parte da 15.900 euro.

2. Dacia Sandero – 4.131 unità

Secondo posto per la bestseller del marchio rumeno controllato da Renault. La Sandero offre due varianti di carrozzeria, la Streetway e la Stepway, e motorizzazioni benzina e bifuel benzina/Gpl fino a 110 Cv. Il prezzo – suo cavallo di battaglia – parte da 13.250 euro.

3. Jeep Avenger – 3.959 unità

Chiude il podio un’altra vettura Stellantis. Disponibile nelle versioni a benzina con il 1.2 turbo da 100 Cv e 1.2 mild hybrid da 101 Cv, la Jeep Avenger è disponibile anche nell’allestimento full electricda 115 kW (156 Cv). Il listino parte da 24.300 euro, ma per la versione elettrica si sale a 39.400 euro.

4. Toyota Yaris Cross – 3.241 unità

Quarto posto per il Suv compatto della casa nipponica, che chiude settembre con 3.241 unità all’attivo. Disponibile con il sistema full hybrid da 116 Cv o 131 Cv, con trazione anteriore o 4×4, ha un prezzo che parte da 28.650 euro.

5. Peugeot 208 – 3.191 unità

Metà classifica per la Peugeot 208, con 3.191 esemplari immatricolati. Ottima vettura grazie alle versioni benzina, anche mild hybrid, fino a 131 Cv, e alle varianti elettriche da 100 e 115 kW (136 e 156 Cv). Il prezzo di listino parte da 20.470 euro per la versione termica e da 35.080 per l’elettrica.

6. Renault Clio – 3.187 unità

Non poteva mancare nella top ten di settembre la Clio, con 3.187 unità vendute. Oramai alla sua quinta generazione – la prima risale al 1990 – offre una scelta di motorizzazioni fra unità benzina, gasolio e bifuel a benzina/Gpl con potenze fino a 101 Cv. Interessante anche il sistema full hybrid da 143 Cv. Il prezzo parte da da 17.550 euro.

7. Renault Captur – 3.053 unità

Il Suv compatto del marchio francese chiude settembre con 3.053 unità, una manciata in meno rispetto alla Clio. Offre motorizzazioni benzina, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid e Gpl con potenze fino a 159 Cv. Il prezzo di listino parte da 22.550 euro.

8. Dacia Duster – 3.002 unità

Ottavo posto per un’altra vettura targata Dacia, in questo caso la Duster. Anche qui la scelta della motorizzazioni è ampia, fra benzina, Gpl e full hybrid con potenze fino a 141 Cv, e anche qui il prezzo di 19.700 euro gioco un ruolo fondamentale.



9. Volkswagen T-ROC – 2.520 unità

Penultimo posto per la T-ROC, Suv targato Volkswagen. Tre le motorizzazioni benzina in dotazione con potenze comprese fra i 116 e i 300 Cv, e due 2.0 Tdi turbodiesel da 116 o 150 Cv. Il prezzo di listino parte da 30.350 euro

10. Opel Corsa – 2.518

Chiude questa top ten la Opel Corsa, vecchia gloria della casa tedesca. Anche in questo caso la scelta dei propulsori è ampia, con due unità a benzina da 75 e 101 Cv, due mild-hybrid da 101 e 136 Cv e due versioni sul electric da 136 e 156 Cv. I prezzi: si parte da 19.900 euro per le versioni termiche e si sale vertiginosamente a 36.500 per la versione a zero emissioni.