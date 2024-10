1 minuto per la lettura

Taglio del nastro per la partnership fra Hyundai e Waymo. Scopo della collaborazione, almeno nella sua prima fase, è integrare la tecnologia completamente autonoma di sesta generazione Waymo Driver a bordo della IONIQ 5.

HYUNDAI E WAYMO, I TEST INIZIALI

I test iniziali su strada inizieranno entro la fine del 2025, e saranno disponibili per gli utenti di Waymo One nei prossimi anni. “Siamo entusiasti di collaborare con Hyundai per portare avanti la nostra missione di diventare il conducente più affidabile del mondo”, ha dichiarato Tekedra Mawakana co-CEO Waymo. “L’attenzione di Hyundai per la sostenibilità e la solida roadmap di veicoli elettrici ne fanno un partner ideale per portare il nostro servizio completamente autonomo a un maggior numero di utenti in un maggior numero di posti”.

IL PRESIDENTE DI HYUNDAI MOTOR COMPANY

“Hyundai e Waymo condividono la visione di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la praticità con cui le persone si muovono”, ha aggiunto José Muñoz, Presidente di Hyundai Motor Company, e Presidente e CEO di Hyundai Motor North America. “La rivoluzionaria tecnologia di Waymo sta migliorando la sicurezza stradale in tutti i luoghi in cui opera e IONIQ 5 è il veicolo ideale per aumentare ulteriormente il livello. Il team del nostro nuovo stabilimento di produzione è pronto a destinare un numero significativo di veicoli alla flotta Waymo One, che continua a espandersi. È importante sottolineare che questo è il primo passo della nostra partnership e che stiamo attivamente esplorando ulteriori opportunità di collaborazione”.