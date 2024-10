3 minuti per la lettura

Sono partite in questi primi giorni autunnali le consegne della Audi Q6 e-tron, terzo modello full electric della casa di Ingolstadt dopo la Q8 e-tron e la Q4 e-tron. Presentata il 4 settembre 2023 al Salone di Monaco in veste di concept, la Q6 e-tron ha debuttato a marzo scorso nella sue versione definitiva. E’ la prima auto di serie basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE.

AUDI Q6 E-TRON: MOTORI

Pezzo forte della Audi Q6 e-tron sono i potenti motori elettrici. Il Suv dei quattro anelli tedesco è proposto nelle varianti d’ingresso da 292 Cv e long range performance da 326 Cv, caratterizzate da un singolo motore elettrico posteriore, e da due powertrain a trazione integrale quattro elettrica. A questi si aggiunge la Audi Q6 e-tron quattro da 387 Cv e la variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro da 517 Cv. Abbinati alla batteria agli ioni di litio di nuova concezione, caratterizzata da una capacità nominale sino a 100 kWh (94,9 kWh netti), garantiscono un’autonomia sino a 641 chilometri WLTP. Un valore di riferimento tra i D-SUV full electric cui contribuisce il sistema di recupero dell’energia e, in particolar modo, la frenata elettroidraulica. Grazie inoltre alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, è possibile ripristinare sino a 260 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC. Vantaggi competitivi cui contribuiscono la gestione termica predittiva e la pompa di calore evoluta.

AUDI Q6 E-TRON: ALLESTIMENTI

Audi Q6 e-tron viene proposta in tre allestimenti: Business, Business Advanced ed S line edition.

BUSINESS

La Business comprende il cruscotto digitale Audi virtual cockpit plus, il sistema multimediale visibile su un display curvo Mmi con tecnologia oled, il climatizzatore automatico a tre zone, l’Audi sound system da 180 Watt. Ed ancora: l’Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone e la smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto. E poi la radio digitale DAB+, i cerchi in lega da 18 pollici e la ricarica in DC sino a 270 kW.

BUSINESS ADVANCE

La Business Advance aggiunge i cerchi in lega da 19”, gli specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, e i fari e i fanali a led plus.

S LINE EDITION

La versione S line, top di gamma, può contare su un’estetica dedicata, schermo del passeggero anteriore, proiettori a Matrix led, assetto sportivo ribassato di 25 mm rispetto allo standard e cerchi in lega da 20 pollici. Tra i pacchetti, il Tech Pro, da 5.400 euro, racchiude le sospensioni pneumatiche adattive, oltre al display lato passeggero e ai sedili anteriori regolabili elettricamente.

AUDI Q6 E-TRON: AUDI CHARGING

Audi Q6 e-tron beneficia del network Audi charging. Significa che con un unico contratto è possibile fruire di oltre 650mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 51 mila in Italia, con tariffe agevolate.

AUDI Q6 E-TRON: PREZZI

I prezzi Q6 e-tron partono da 67.800 euro per la versione di ingresso, ma salgono già a 73.300 per la Q6 e-tron performance. La Q6 e-tron quattro ha un listino di 79.500 euro, mentre la SQ6 e-tron quattro arriva a 97.200 euro.